Prima i vestiti o gli accessori? Se devi partire ecco 4 consigli per fare la valigia senza dimenticare nulla!

Se abbiamo prenotato un bel weekend romantico oppure in famiglia, allora è tempo di fare la valigia. Questo compito è sempre rimandato all’ultimo minuto, ma è proprio così che tendiamo a dimenticarci qualcosa per strada. Non solo, ma anche l’ordine in cui mettiamo i nostri vestiti è fondamentale per risparmiare spazio. Ecco 5 consigli da seguire per fare la valigia in modo intelligente.

Si avvicina San Valentino e se abbiamo già pensato ad un viaggio per due, allora c’è uno step che non può mancare. Si tratta di fare la valigia. Infatti, non importa se dobbiamo andare via anche solo due giorni, abbiamo bisogno di preparare tutto quello che ci serve.

Per evitare di dimenticarci qualcosa per strada, dobbiamo avere un piano. Più volte ci sarà capitato di rimandare all’ultimo minuto la preparazione della valigia. In questo modo, aggiungiamo all’ansia del viaggio anche quella dei bagagli. Per avere meno stress, ecco 5 consigli davvero imperdibili per una valigia perfetta.

Prima i vestiti o gli accessori? Facciamo una lista per non dimenticare qualcosa!

Preparare i nostri bagagli è qualcosa che viene sempre rimandato, spesso fino a poco prima della partenza. Nulla di più sbagliato, perché sfrutteremo peggio lo spazio a disposizione. Soprattutto se si tratta di un weekend o un viaggio breve, le dimensioni delle valigie saranno ridotte. Per questo il primo passaggio di un bagaglio perfetto è sicuramente fare una lista delle cose che ci servono.

Mettiamo tutto, dai vestiti ai documenti, senza dimenticarci tutti i componenti del nostro beauty case. Questo perché noteremo subito se ci manca qualcosa da dover acquistare. Alcuni elementi che tendiamo a dimenticarci sono le ciabatte, da utilizzare in appartamento o in hotel, ma anche il costume se passeremo i nostri due giorni alle terme. Power bank e caricabatterie sono altri due oggetti davvero immancabili in viaggio, ma che spesso vengono scordati nella fretta.

Attenzione all’ordine

Il secondo consiglio è quello di mettere sul letto tutto quello che dobbiamo portare via. Così non solo saremo spronati a fare effettivamente la valigia, ma ci accorgeremo se qualche vestito manca all’appello. Arriva il tempo di mettere tutto all’interno della valigia. Prima i vestiti o gli accessori? Si parte sempre prima con l’abbigliamento, che ha un ordine ben preciso. Questo per risparmiare spazio e utilizzarlo successivamente per gli accessori.

Sul fondo mettiamo i capi con tessuti che non si rovinano o stropicciano, mentre i vestiti più delicati devono essere gli ultimi ad essere sistemati. Partiamo, per esempio, dai jeans e pantaloni, fino alle camice. Meglio se li mettiamo in delle buste di plastica. Per ultimo mettiamo il pigiama, così appena aperta la valigia la sera, potremo tranquillamente indossarlo senza fare confusione.

Gli accessori sempre per ultimi

Quando avremo terminato con i vestiti, passiamo agli accessori. Negli spazi disponibili tra un capo e l’altro mettiamo cinture, calze e sciarpe. Ci sono solitamente degli spazi appositi per l’intimo. Sistemiamo poi il nostro beauty case con tutto l’occorrente sopra ai vestiti. Se partiamo in aereo, compriamo un comodo kit trasparente per i liquidi. Così facendo potremo riempire i flaconcini con bagnoschiuma e altri detergenti da portare comodamente nel bagaglio a mano.

Infine, prepariamo una piccola borsetta con documenti, cellulare, fazzoletti e altri oggetti che non abbiamo il tempo di cercare e ci servono costantemente. Siamo pronti per partire.