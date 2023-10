Il Ponte dei Morti si avvicina, ecco le 3 città europee più economiche per un viaggio last minute

Idee per un viaggio last minute in Europa-Foto da imagoeconomica

Il ponte dei morti è un’occasione speciale per molti di noi, un momento in cui possiamo staccare la spina dalla routine quotidiana e dedicarci a un breve viaggio per esplorare nuove destinazioni. Molti di noi stanno iniziando a cercare un’idea per un viaggio last minute, un’occasione ghiotta per trascorrere tempo in famiglia! In questo articolo, esploreremo tre affascinanti città europee che sono perfette per un soggiorno economico di tre notti durante questo periodo. Non solo scopriremo il loro fascino unico, ma faremo anche un’analisi dei costi, inclusi trasporti, cibo e pernottamento, per aiutare chiunque a pianificare questo piccolo viaggio in modo economico e confortevole. Ecco quali sono le migliori mete che abbiamo selezionato.

Il Ponte dei Morti si avvicina, lasciati ispirare dai nostri consigli per un viaggio indimenticabile

Iniziamo con una città tesoro, che non è ancora stata assalita dal turismo di massa. Parliamo di Bratislava, la capitale della Slovacchia, spesso trascurata dai viaggiatori, ma che offre un fascino autentico e una storia affascinante. La città è attraversata dal maestoso Danubio e vanta un bellissimo centro storico con strette strade lastricate e un castello che domina l’orizzonte. Per raggiungere Bratislava, puoi optare per il volo diretto o il treno da molte città europee. Il costo medio del trasporto per arrivarci è di circa 20 euro ma, in alcuni momenti dell’anno, il prezzo scende anche a 10 euro.

Come se non bastasse, una degli aspetti migliori di Bratislava è la possibilità di gustare deliziosi piatti locali a prezzi convenienti. Un pasto in un ristorante tipico slovacco ti costerà mediamente 7,50 euro a persona. Per quanto riguarda il pernottamento, gli alberghi a Bratislava offrono una vasta gamma di opzioni, da alloggi economici a hotel di lusso. In media, una notte in un hotel a tre stelle costerà circa 30 euro. Quindi, per un soggiorno di tre notti, dovresti pianificare una spesa di circa 100 euro.

Un paradiso sul mare

Un’altra meta eccezionale da tenere in considerazione è Faro. È situata nella splendida regione dell’Algarve in Portogallo, una destinazione che vanta spiagge belle come quelle caraibiche. La città è famosa, oltre che per le spiagge fantastiche, anche per i paesaggi mozzafiato e la cucina deliziosa. I voli per Faro sono generalmente accessibili da molte città europee, con un costo medio di trasporto di circa 25 euro. Per quanto riguarda il cibo, Faro è un vero paradiso per gli amanti della gastronomia. Potrai gustare delizie come il pesce fresco e le specialità locali a prezzi molto convenienti. Un pasto in un ristorante tipico portoghese ti costerà mediamente 15 euro a persona.

La perla dell’Adriatico

Infine arriviamo a Dubrovnik, una città incantevole situata lungo la costa croata dell’Adriatico. Con le sue mura medievali ben conservate, i tetti rossi e il mare cristallino, Dubrovnik è una destinazione da sogno. Per raggiungere Dubrovnik, puoi optare per il volo diretto o il traghetto da varie città europee. Il costo medio del trasporto per arrivarci è di circa 20-25 euro. La cucina croata è una vera delizia, e a Dubrovnik potrai gustare prelibatezze locali a prezzi accessibili. Per quanto riguarda il pernottamento, la città offre una vasta gamma di alloggi, dagli appartamenti ai boutique hotel. In media, una notte in un hotel a tre stelle costerà circa 50 euro a coppia. Il Ponte dei Morti si avvicina, non farti trovare impreparato e prenota subito il tuo prossimo volo!