Il Ftse Mib non è ancora certo della direzione futura-Foto da pixabay.com

Per la prima volta dopo settimana timidi segnali rialzisti appaiono sul Ftse Mib. Tuttavia, al momento la situazione è ancora molto incerta e bisogna aspettare segnali di conferma prima di cantare vittoria. Questo invito alla prudenza è valido sia per i rialzisti che per i ribassisti.

Timidi segnali rialzisti appaiono sul Ftse Mib, siamo all’alba di un nuovo rialzo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 6 in rialzo dello 0,30% rispetto alla seduta precedente a quota 28.283. La settimana ha chiuso al ribasso dell’1,19%.

Time frame giornaliero

Continua la fase laterale ribassista sul Ftse Mib Future che vede le prime tre sedute della settimana tutte al ribasso sulla falsariga della seduta di venerdì e le successive due al rialzo. Tuttavia, c’è un aspetto dell’ultima seduta della settimana che potrebbe dare ottimismo agli investitori. Come si vede dal grafico, Dopo una seduta sulle montagne russe, infatti, le quotazioni sono riuscite a chiudere in rialzo di oltre l’1% con una forza che non si vedeva dal 20 settembre.

Inoltre, il Ftse Mib Future ha rotto al rialzo il livello in area 27.765 aprendo le porte a un’inversione ribassista che potrebbe concretizzarsi nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 28.300-28.460. In questo caso il rialzo potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere nuovamente il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 26.900. In questo caso il ribasso potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea continua.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma gli indicatori incominciano a volgere al ribasso. Questa è la conseguenza dei vari tentativi falliti di superare l’ostacolo in area 29.233. Le quotazioni, quindi, sono bloccate all’interno del trading range 27.350 – 29.233. Solo la rottura di uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità al Ftse Mib Future.

In figura è mostrato lo scenario rialzista più probabile.

