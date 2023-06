Estate senza soldi? Ecco le 3 spiagge europee super economiche che ti faranno sentire come ai Caraibi

Se quest’estate hai un budget limitato, non preoccuparti perché non dovrai rinunciare alla tua vacanza. Al contrario, prova ad andare in queste 3 spiagge mozzafiato a costo ridotto.

Se stai cercando una vacanza al mare senza spendere una fortuna, l’Europa offre alcune spiagge economiche che ti permetteranno di goderti il sole, il mare e il relax senza svuotare il portafoglio. Ci sono, infatti, tantissime opzioni da vagliare a costi bassissimi che ci faranno sognare. Si tratta di luoghi meravigliosi ma ancora sconosciuti ai più. In questo modo, potremo vivere un’estate magica senza spendere una fortuna.

Iniziamo dalla Bulgaria, che ci offre un vero e proprio spettacolo della natura

La prima spiaggia che potremmo visitare si trova in Bulgaria e si chiama Varna. Situata sulle rive del Mar Nero, Varna offre spiagge di sabbia dorata e acque cristalline a un costo molto conveniente. La città è famosa per il suo clima mediterraneo, che rende l’estate un momento ideale per visitarla. Potrai rilassarti sulla spiaggia, fare un tuffo nel mare o partecipare a una varietà di attività acquatiche a prezzi accessibili. Inoltre, Varna offre anche una vivace vita notturna, ristoranti economici e una vasta gamma di sistemazioni a prezzi convenienti.

Continuiamo con Algarve, altro luogo meraviglioso in cui potrai trascorrere la tua estate

Altro luogo dove andare al mare è l’Algarve. Si tratta, in questo caso, di una regione del Portogallo con spiagge mozzafiato, scogliere spettacolari e paesaggi costieri pittoreschi. La zona è famosa per il suo clima caldo e soleggiato, con una lunga stagione balneare che si estende da maggio a settembre. Le città costiere come Albufeira, Lagos e Faro offrono una varietà di opzioni di alloggio economico, dai campeggi alle pensioni e agli appartamenti in affitto. Potrai goderti il sole sulle spiagge di sabbia fine e visitare affascinanti villaggi di pescatori senza spendere una fortuna

Estate senza soldi? Ecco le mete da scegliere per andare al mare con un budget limitato

Chiudiamo questa lista con Saranda, una perla nascosta situata sulla costa ionica dell’Albania. Questa destinazione emergente offre spiagge incantevoli, mare cristallino e un’atmosfera rilassata. Saranda è ancora relativamente economica rispetto ad altre località balneari europee ed è perfetta per chi desidera trascorrere una vacanza al mare a basso costo. Potrai esplorare la vivace passeggiata sul lungomare, visitare siti storici come la fortezza di Lekuresi e prendere il sole sulle spiagge locali senza spendere una fortuna. Dunque, estate senza soldi? Ecco alcune opzioni che ti faranno comunque trascorrere delle vacanze indimenticabili.