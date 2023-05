Addio alla pelle lucida, ecco 3 ciprie che devi usare questa estate per non sudare

3 ciprie che devi usare questa estate per non sudare-proiezionidiborsa.it

Come fa un po’ caldo ti cola il trucco e ti ritrovi con la faccia come un panda? Il prodotto che devi assolutamente usare è la cipria, ma quale scegliere? Ecco 3 ciprie top che ti faranno durare il make up a lungo!

Pelle mista, secca o grassa quando arriva l’estate tutte soffriamo per il sudore. A prescindere dal tipo di pelle avere una cipria che ci permette di sfoggiare sempre un trucco impeccabile è fondamentale. Anche se ci serve solo per tamponare il lucido e il sudore sulla fronte è bene scegliere il prodotto giusto. Vediamo insieme 3 ciprie fantastiche che ti faranno essere sempre al top!

Addio alla pelle lucida, le ciprie a meno di 50 euro top di gamma

La prima cipria da provare è sicuramente quella di Laura Mercier, nella versione traslucida in polvere. Di facile applicazione, basterà usarne poca per fissare il trucco per ore. È una cipria piuttosto costosa, 50 €, ma le confezioni sono piuttosto grandi e dura a lungo. L’unico problema è che forse è così fissante che potrebbe letteralmente chiudere i pori, usane poca.

La seconda è quella di It Cosmetics Bye Bye Pores, sempre nella versione in polvere. Più economica, si trova spesso in sconto nelle migliori profumerie ed è davvero valida. Un po’ più polverosa e anche leggermente coprente, ma davvero una delle migliori e costa sui 30 €.

Per finire una cipria di un brand non molto conosciuto ma che sta cominciando a spopolare, Hyaluronic Hydra-Powder By Terry. Una cipria con una finitura opaca che leviga il viso e rende quasi invisibili i pori. Con l’aggiunta di acido ialuronico uniforma meglio la pelle per un finish top. Anche questa cipria si aggira intorno ai 45 €, ma si trova spesso in versione mini da viaggio, utile soprattutto se vuoi testarla.

Trucco glow ben fissato e immobile, vuoi sapere un trucco?

Una cosa importantissima se vuoi che il trucco duri a lungo e non si screpoli è idratare la pelle. Non tutti lo sanno, ma uno dei motivi principali di quell’effetto terreno rinsecchito è proprio questo. Una pelle secca e poco idratata non si presta all’applicazione perfetta del make up. Soprattutto se si parla di correttore e fondotinta per coprire imperfezioni e discromie. Se non sei costante con l’applicazione della crema ogni giorno, ecco un trucco furbissimo. Applica prima un cleansing balm e vedrai che così il correttore non si squamerà più.

Insomma, ora sì che puoi dire addio alla pelle lucida e avere il viso fresco e luminoso tutto il giorno. Ora che sei sicura che il trucco non si scioglierà realizza il tuo make up glow e stendi tutti.

Lettura consigliata

Ecco un trucco leggero e luminoso con effetto lifting per l’estate per ringiovanire il viso e definire gli zigomi