Case al mare anche con 70.000 euro in un angolo di paradiso con vicini come Renato Zero, Arbore, Fiorello

Esistono luoghi magici in Italia, tratti di costa meravigliosi e affascinanti, dove la natura è quasi incontaminata. Uno di questi posti si trova in Toscana ed è meta di molti VIP come Renato Zero, Arbore, Fiorello. Qui è possibile acquistare una casa al mare anche con 70.000 euro.

Cercare casa al mare e trovare una soluzione ideale ad un prezzo accessibile, non è impresa facile. Eppure non è impossibile, anche se si tratta di cercare casa in una delle zone della Toscana più ambite. Questa regione offre tratti di costa davvero speciali, come la zona della Versilia, di Punta Ala o di Castiglion della Pescaia. Nella zona più a sud troviamo l’Argentario, un paradiso in cui molti VIP hanno una casa.

Argentario: il paradiso dove comprare casa anche con un piccolo capitale

L’Argentario fa innamorare a prima vista il visitatore che per la prima volta viene in questi luoghi. Questo è un promontorio che si protende nel mar Tirreno in corrispondenza dell’Isola del Giglio e dell’Isola di Giannutri. L’Argentario è collegato alla terraferma da due lunghe strisce di sabbia che racchiudono la laguna di Orbetello, creando un paesaggio unico e suggestivo.

Spiagge lunghe e sabbiose, come la Feniglia e la Giannella, caratterizzano questo tratto di costa. Ma sono celebri anche le calette nascoste nella macchia mediterranea, come Cala del Gesso e Cala Piccola. I due centri abitati principali del promontorio sono Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Queste due località turistiche di charme, sono ricche di storia, cultura e tradizione. L’Argentario è un luogo ideale per gli amanti della natura e dello sport, per chi pratica trekking, mountain bike, golf, vela e immersioni in un contesto eccezionale.

Case al mare anche con 70.000 euro sul promontorio dell’Argentario

Qui cercare casa a prezzi accessibili non sarà facile ma non sarà neanche impossibile. Abbiamo fatto una ricerca sul portale Immobiliare.it* alla ricerca di appartamenti a meno di 100.000 euro e abbiamo trovato alcune soluzioni interessanti.

Per esempio a Porto Santo Stefano, è in vendita un monolocale di 30 metri quadri in buono stato. Il prezzo richiesto per questo appartamento è di 70.000 euro. Sempre nel centro di Porto Santo Stefano è in vendita un loft in buono stato. L’immobile ha una superficie di 55 metri quadri circa e il prezzo richiesto è di 85.000 euro. Chi preferisce la parte di Porto Ercole, qui potrà trovare una soluzione interessante. Un bilocale in buono stato di 55 metri quadri all’interno di una villa. Il prezzo richiesto è di 95.000 euro.

Con oltre 8.000 km di coste le opportunità di comprare casa al mare in Italia sono migliaia, anche a prezzi davvero sorprendenti. Per esempio in Liguria si possono comprare case al mare anche con 50.000 euro. Ma c’è un’altra Regione in Italia, meta di un numero crescente di VIP, dove si possono trovare occasioni uniche.

(*n.d.r. Proiezionidiborsa riporta a titolo completamente gratuito annunci presenti su siti immobiliari nazionali. Pertanto, rimanda ad essi e non si assume alcuna responsabilità riguardo contenuti, dettagli e veridicità delle informazioni riportate.)