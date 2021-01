Dopo i brindisi di Capodanno il giorno dopo ci si ritrova con tovaglia e tovaglioli da lavare. Ed ecco che compare una macchia gigante di vino rosso. Cosa fare per farla scomparire?

Come eliminare le macchie di vino fresche e secche dalla tovaglia

Può capitare di accorgersi delle macchie di vino soltanto ore dopo aver compiuto il danno. Sicuramente le macchie già secche sono più difficile da far sparire. Quindi sarebbe meglio agire subito, per avere un risultato ottimale con dei metodi fai da te.

Ma non è detto che ci si accorga subito delle macchie. Ecco come smacchiare la tovaglia del cenone sia durante che dopo aver versato del vino.

Macchie fresche

Uno dei metodi più efficaci se si agisce con tempestività è l’acqua frizzante. Come per i vestiti è ottima anche per le tovaglie, che di solito sono in cotone. L’alone che lascia è minimo e con un lavaggio veloce il giorno dopo la macchia sparisce. Sempre pretrattando, chiaramente.

Il talco è un altro strumento utile per bloccare subito la macchia fresca. Assorbirà il liquido e non lascerà che entri nel tessuto. È un po’ più antiestetico dell’acqua frizzante però. Infatti rimarrà questo alone bianco per tutta la serata. E il rischio che cada altro vino e impasti tutto è molto alto.

Macchie secche

Il modo più efficace per intervenire sulle macchie ormai secche è sicuramente il limone. Miscelato ad un po’ di sapone liquido va versato sulla macchia. Basterà lasciarlo agire 10 minuti, strofinare leggermente per far entrare bene il mix nel tessuto. E poi subito in lavatrice.

Solo se stiamo parlando di cotone bianco. Altrimenti c’è il rischio che faccia l’effetto della candeggina. E stinga completamente il tessuto. Va sempre miscelato a del sapone liquido. E con questa mistura pretrattare la macchia. Tra l’altro, l’acqua ossigenata ha davvero molti usi, per approfondire cliccare qui.

Ed ecco come eliminare le macchie di vino fresche e secche dalla tovaglia. Purtroppo i metodi naturali da soli non riescono ad agire in profondità. E quindi rimuovere questo tipo di macchie. Bisogna sempre affidarsi a saponi o additivi se non si vuole rischiare di rovinare il tessuto.