Pianta di limoni rigogliosa e dai frutti grossi e succosi. 5 preziosi consigli di giardinieri e vivaisti 

Avere una bella pianta di limoni in giardino o in un angolo del balcone dà grandi soddisfazioni. Elemento molto scenografico, se curata a dovere, questa pianta di agrumi regala meravigliosi frutti colorati e succosi. Vediamo le accortezze da mettere in pratica per curarla nella maniera più adeguata.

Avere in giardino o in un angolo del terrazzo una bella pianta di limoni è il sogno di molti. In generale, le piante di agrumi profumano tantissimo. Basta strofinare fra le dita le foglie, e subito si diffonde quel caratteristico odore fresco che ci rimanda agli splendidi paesaggi mediterranei. Ma le piante di agrumi non sono unicamente un elemento estetico per il giardino o il balcone. La pianta di limoni, in particolare, ci dà la possibilità di avere a disposizione frutti succosi. Il limone è un ingrediente molto versatile che possiamo usare per svariate ricette, dolci e salate. Inoltre, grazie alle sue proprietà sgrassanti e disinfettanti, è utilissimo anche per le pulizie di casa. Possiamo dire che del limone non si butta niente. Oltre al succo, infatti, anche la scorza ha la sua utilità. Grattugiata, la si aggiunge in molti impasti di torte e biscotti e nella crema pasticcera.

Chi ha la passione del giardinaggio va sempre alla ricerca di utili consigli per ottenere risultati soddisfacenti.

Pianta di limoni rigogliosa e dai frutti grossi e succosi

La pianta di limone ama l’esposizione ben soleggiata. Al momento della piantumazione nel terreno o della collocazione del vaso, occorre scegliere un luogo che riceva luce solare diretta per minino 6 ore al giorno. Tuttavia, all’inizio, è bene tenere la piantina all’ombra per 6-7 giorni in modo che abbia il tempo per acclimatarsi.

A livello di irrigazioni, queste vanno effettuate in maniera regolare. Il terreno va mantenuto sempre umido. Ma occorre fare attenzione a non inzupparlo troppo per evitare il rischio di ristagni idrici. Per ovviare a questo problema, nel caso della coltivazione in vaso, utilizzare vasi in terracotta con fori di drenaggio sul fondo.

Il terreno, oltre ad essere ben drenante, deve anche essere leggermente acido. Il pH ideale è compreso fra 6 e 6,5.

Una volta al mese, poi, somministrare alla pianta del concime in forma liquida, ricco di ferro, magnesio e manganese. Quando notiamo la presenza di rami secchi e/o malati, eliminarli subito. In questo modo la pianta si rafforza. Seguendo in maniera scrupolosa questi consiglia, sarà facile avere una pianta di limoni rigogliosa e dai frutti grossi e succosi.

Rimedio naturale per sconfiggere la cocciniglia

Il nemico numero 1 della pianta di limone è la cocciniglia. Appartenente alla famiglia degli afidi, questo parassita si nutre della linfa delle piante e, se non debellato prontamente, infesta tutta la pianta. Ci sono vari metodi per contrastare questo parassita.

Un rimedio molto efficace consiste nel preparare una miscela fatta di acqua e olio di Neem. Va spruzzata sulle foglie una volta ogni 15 giorni circa. Trattandosi di un rimedio assolutamente naturale, protegge la pianta senza fare danno agli insetti impollinatori né all’uomo.

