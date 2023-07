Il caldo torrido ha colpito l’Italia: la lista delle città e 7 consigli per proteggersi 

A partire dal 17 luglio una grande ondata di caldo torrido investe l’Europa Meridionale. Ne saranno interessate in modo particolare la Grecia, la Spagna e l’Italia. Di fronte a questo calore eccezionale ecco 7 per proteggersi al meglio e le città coinvolte.

Questa ondata di calore prende il nome di Caronte, il traghettatore degli inferi. Ed in effetti doveva essere ben abituato alle temperature infernali, a cui tutti noi, si spera, non dover mai subire. Purtroppo però il caldo che tocca l’Italia porta temperature da record.

Un anno 2023 più caldo del precedente

Secondo gli esperti quest’anno sarà più caldo del precedente. Questo fenomeno è dovuto al cambiamento climatico che fa registrare tanto caldo con un doppio aspetto. Crea periodi di caldo sempre più lunghi e con temperature medie sempre più alte.

Oltre al cambiamento climatico in corso si aggiunge un altro aspetto quest’anno. Dopo quattro anni di assenza fa il suo ritorno El Nino, un fenomeno che provoca l’aumento delle temperature. Così si raggiungeranno anche i 40 gradi e in alcune zone si arriverà ai 47 gradi. Per alcune città scatterà l’allerta di colore rosso.

La lista delle città colpite

Alcune città italiane hanno ricevuto, per i giorni consecutivi del 17, 18 e 19 luglio, l’allerta rossa per le temperature da parte del Ministero della Salute. Si tratta di Ancona, Bologna, Firenze, Frosinone, Brescia, Cagliari, Latina, Messina e Campobasso. Ma anche Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Le altre città possono avere dei bollini rossi, ma non in tutti i 3 giorni consecutivi indicati. In ogni caso va monitorato il sito governativo per aggiornarsi di volta in volta sulla situazione.

7 consigli per proteggersi dal caldo torrido

Per difendersi dal caldo tropicale di questi prossimi giorni, il Ministero della Salute dona 10 consigli. Il primo è di evitare di uscire fra le 11 e le 18, le ore più calde del giorno. Rendere casa più fresca, impedendo a luce e sole di entrare dalle finestre esposte a Sud e Sud-Ovest. Si possono chiudere le imposte o utilizzare dei tendaggi.

Il terzo consiglio è di mangiare frutta fresca e bere molti liquidi, parere del medico permettendo in alcuni casi particolari. Di contro non bisogna eccedere con bevande che contengono caffeina o con quelle alcoliche. Come quarto consiglio, la raccomandazione di mangiare leggero, senza appesantire lo stomaco.

Per quanto riguarda l’abbigliamento è meglio vestire leggeri e con colori chiari, che riflettono di più i raggi solari. Proteggere, inoltre, gli occhi con occhiali da sole contro i raggi UV e fare particolarmente attenzione ad anziani e bambini.

Questi consigli ci permetteranno di sopportare al meglio questa eccezionale ondata di calore.

