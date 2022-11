Ultimi giorni per 3 concorsi pubblici da cogliere in fretta perché in scadenza a fine mese

Nelle prossime settimane scadono i termini per la presentazione delle domande di partecipazione di alcuni importanti concorsi pubblici. Alcuni di questi sono rivolti a candidati per le sedi di tutta Italia. A offrire lavoro sono importanti strutture amministrative dell’apparato statale. Ecco i concorsi pubblici in scadenza e le modalità di partecipazione.

Lavorare nello Stato è il sogno di molti italiani. L’amministrazione pubblica è un posto sicuro, senza rischio di licenziamento, con posti ben pagati e con ritmi di lavoro che non sono massacranti. Per centinaia di miglia di dipendenti pubblici il prossimo Natale sarà di festa perché potrebbero trovarsi una busta paga più pesante anche di 2.000 euro.

Ultimi giorni per 3 concorsi pubblici di importanti organizzazioni pubbliche italiane

Le pubbliche amministrazioni sono alla continua ricerca di personale. Stato, Regioni, Comuni, enti statali a locali, sono organizzazioni complesse che hanno necessità di personale per offrire un servizio agli utenti. I concorsi pubblici sono banditi in continuazione in tutta Italia e sono la via maestra per entrare a lavorare nella Pubblica Amministrazione.

Per esempio, il Ministero della Cultura ha promosso un bando per la selezione di 518 funzionari. I settori di impego sono vari, si va dall’archivista, al bibliotecario, al restauratore, all’architetto, all’archeologo ecc. Il concorso prevede due prove di esame, una in forma scritta e una orale. Le domande di ammissione vanno presentate entro l’8 dicembre.

ARERA, L’autorità per la regolazione di energia, reti e ambiente è alla ricerca di 23 laureati. I titoli ricercati sono in discipline economiche, ingegneria, giurisprudenza, statistica, informatica. Il concorso prevede una prova scritta e una successiva selezione per chi ha passato questa prova. Quindi una prova orale. Le domande per partecipare al concorso devono essere presentate entro e non oltre il 12 dicembre.

Oltre 200 assunzioni a breve e quasi 1.200 posti di lavoro in un colosso italiano

Il mito di Bankitalia non tramonta mai. Andare a lavorare in Banca d’Italia è il sogno di molti laureati in economia. Questo sogno potrebbe presto avverarsi per 60 di loro. Infatti, l’azienda di Stato ha messo in programma l’assunzione di 60 laureati in discipline economiche, finanziarie e statistiche. Per accedere alla selezione occorre almeno una laurea magistrale o vecchio ordinamento, con una votazione di almeno 105/110. La domanda deve essere presentata entro le ore 16.00 del 21 dicembre.

Se sono gli ultimi giorni per 3 concorsi pubblici, per le assunzioni nel settore privato c’è sempre tempo. Chi preferisce il privato alla Pubblica Amministrazione, non ha che l’imbarazzo della scelta. Nei prossimi anni il settore dell’energia richiederà moltissime risorse umane. Un colosso italiano ha appena lanciato un progetto e cerca 200 professionisti che nel tempo diventeranno 1.200. I 200 professionisti saranno formati attraverso un master di primo livello. Le informazioni su queste e altre posizioni aperte si possono trovare sulla pagina web dell’azienda dedicata alle carriere.