Anno nuovo, barba nuova. Fino al 2020 abbiamo assistito a un successo strepitoso della barba lunga. O meglio della barba hipster. Barbe lunghe, curate e setose hanno rappresentato la cifra del look maschile degli ultimi anni. Tuttavia qualcosa è cambiato. E anche in questo gioca un ruolo la pandemia.

Portare la mascherina non è di certo piacevole. Non lo è per nessuno. Figuriamoci per chi una barba da mezzo metro. Quindi via ai barboni alla San Giuseppe per fare spazio ai nuovi beauty trend maschili. Ecco qual è il nuovo taglio di barba di tendenza nel 2021.

La barba dei tre giorni

Il nuovo taglio di barba di tendenza nel 2021 abbandona lo stile hipster. Molti uomini, infatti, hanno dato un taglio netto alla barba, preferendo un aspetto più minimalista e se vogliamo più ordinato. Gli anglofoni la chiamano “three days beard”, ossia la barba dei tre giorni.

Un taglio decisamente più corto rispetto a quelli che siamo stati abituati a vedere (e che in parte continuiamo a vedere) in questi ultimi anni. La barba corta è sinonimo di eleganza e stile, quindi di cura e ricercatezza.

È un taglio che non richiede lo stesso impegno di una barba hipster. Né richiede i costi che una barba lunga comporta. Infatti, la barba hipster per essere curata al meglio necessita di prodotti cosmetici specifici, spesso anche molto costosi. Il taglio di tendenza del 2021, al contrario, ha dei “costi di manutenzione” molto più contenuti. La barba dei tre giorni, tra l’altro, si adatta a ogni tipo di viso.

Un look ideale con questo tipo di barba parte dalla cura del pizzetto. Dovrebbe essere lungo circa 9 millimetri. I baffi, più corti rispetto al pizzetto, non devono superare i 6 millimetri. Infine, le basette richiedono una sfumatura che va dai 6 ai 2 millimetri.

