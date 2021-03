Quando pensiamo ad animali pericolosi pensiamo soprattutto a luoghi esotici. Tigri, leoni, elefanti e gorilla ci fanno pensare all’Africa, all’Asia. Gli animali con cui abbiamo spesso a che fare, qui in Italia, sono spesso innocui: cani, gatti, tartarughe e pesciolini.

Certo, anche con cani e gatti possono diventare aggressivi, ma non per indole. Spesso la loro aggressività è solo la conseguenza dei nostri cattivi comportamenti e delle nostre abitudini sbagliate.

C’è, però, anche un animale, diffuso su tutta la Penisola, a cui dovremmo fare particolare attenzione. Non è il cervo e nemmeno la vipera. Non è l’orso e nemmeno l’aquila. Attenzione a questo animale pericolosissimo e diffusissimo in Italia.

Cinghiale

La Coldiretti ha parlato chiaro. I cinghiali sono uno degli animali più pericolosi e diffusi sul nostro territorio nazionale. Dalle montagne alle campagne e addirittura alle città, i cinghiali in Italia superano il milione di unità.

Sono molto diffusi, quindi, andiamo a vedere ora perché sono anche molto pericolosi. Ebbene, sono pericolosi per ben tre ragioni.

La prima è perché non vorremmo mai incontrarli durante le nostre passeggiate. Se infatti incontriamo un esemplare femmina di cinghiale, o peggio ancora vediamo dei cuccioli, è il momento di preoccuparsi. Infatti, la madre proteggerà i suoi piccoli e, anche senza aver fatto nulla, ci caricherà.

Un altro motivo per cui dovremmo temere i cinghiali sono le nostre colture. I cinghiali devastano tutto, distruggono interi appezzamenti agricoli. Certo, ci sono le assicurazioni che coprono eventuali danni, ma sappiamo il tempo che occorre.

Infine, i cinghiali sono molto pericolosi sulla strada. È all’ordine del giorno la notizia di un incidente stradale causato dai cinghiali. Ricordiamoci che questi animali sono molto grossi e riescono a sfasciare non solo la nostra carrozzeria, ma ci fanno sbandare.

Ecco, dunque, perché bisogna prestare attenzione a questo animale pericolosissimo e diffusissimo in Italia.