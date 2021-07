Per chi è ancora bloccato in città, riempire le giornate è difficile. Passare una giornata all’aria aperta, con il caldo, sembra quasi impossibile.

Soprattutto i bambini, passato l’entusiasmo per la fine delle lezioni, iniziano ad annoiarsi. Li si può intrattenere con un rinfrescante passatempo fai-da-te. Oppure si può cogliere l’occasione per visitare un museo diverso dal solito.

La buona notizia? La nuova attrazione non strabilierà solo i bambini. Sarà sorprendente anche per gli adulti. Ecco di cosa si tratta.

Il nuovo museo a Milano che lascerà grandi e piccini a bocca aperta

Un museo interattivo

Ha appena aperto a Milano una nuova attrazione: il Museo delle Illusioni. L’idea nasce a Zagabria, in Croazia, nel 2015. Da allora, si è diffusa in 32 città in giro per il Mondo. Fino ad approdare anche in Italia.

Il museo interattivo presenta più di 70 illusioni. Fra queste c’è il “Vortex Tunnel”, che dà l’impressione di dover fare uno sforzo disumano per compiere anche solo un passo in avanti. Ma anche la “Stanza del Sottosopra”, i rompicapo e gli ologrammi.

Le illusioni permettono non solo di divertirsi, ma anche di imparare. Ogni attrazione è infatti accompagnata da spiegazioni scientifiche. Queste riguardano la matematica, la fisica, la biologia e la psicologia. Insomma, ecco il nuovo museo a Milano che lascerà grandi e piccini a bocca aperta e più istruiti.

Tutto quello che c’è da sapere per visitare il Museo delle Illusioni

Il percorso interattivo è quasi a metà fra museo e parco divertimenti. Ad adulti e bambini è infatti consentito correre, saltare, sperimentare, divertirsi e fare foto. I più amanti dei social potranno realizzare scatti interessanti.

Il museo si trova in via Settembrini 11, a Milano. È vicino, dunque, alla Stazione Centrale e comodo da raggiungere in treno. Lo si può visitare dal lunedì alla domenica, dalle 10:00 alle 20:00. Attenzione, però: il biglietto non si può prenotare in anticipo.

