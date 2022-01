Il 2022 è ufficialmente arrivato e in tanti hanno lasciato alle spalle i pensieri dell’anno precedente, per cercare di ricominciare con nuovi progetti. D’altronde, questa è la filosofia di molti che preferiscono dimenticare i brutti momenti per affrontarne di nuovi. Purtroppo il cielo non è sereno per tutti e c’è chi avrà pessime notizie da gennaio che, travolti da Saturno, vedranno svanire la fortuna. Tuttavia, il nuovo anno inizia alla grande per 4 segni che aspettavano fortuna e successo dopo un periodo abbastanza disastroso.

Infatti l’astrologia prevedrebbe nubi all’orizzonte per alcuni segni zodiacali, mentre per altri s’intravede un vero “fascio di luce”. Il passaggio all’anno nuovo sancisce novità assolutamente positive per alcuni segni che fino a questo momento hanno incontrato non poche avversità. Non resta che dare una sbirciata all’oroscopo e sperare di essere tra questi segni baciati dalla dea bendata.

Il nuovo anno inizia alla grande per 4 segni che aspettavano fortuna e successo dopo un periodo abbastanza disastroso

Decisamente tempi migliori per il segno del Cancro che non è da solo, perché troverà l’appoggio di quasi tutti i pianeti. Questo significherebbe che qualsiasi cosa decidono di fare, la fortuna sarà dietro l’angolo. Il segreto è scacciare i brutti pensieri ed evitare inutili lamentele, c’è chi sta molto peggio. Grazie a Giove ogni cosa potrebbe essere possibile, basta crederci, amore, lavoro e finanze alle stelle. Quindi ci saranno ottime occasioni per trovare il riscatto e crescere nel modo giusto, è il momento migliore per agire.

Dopo Saturno e Giove in opposizione nel 2021, per il Toro c’è aria di cambiamento. Non ci saranno più bastoni tra le ruote, ma ondate di fortuna. Grazie all’appoggio di Venere potrebbero capitare situazioni inaspettate in ambito sentimentale, forse è la volta buona di intraprendere un rapporto serio e duraturo. Anche la fiducia in sé stessi e le novità lo renderanno forte, in grado di aprire la mente verso nuove brillanti avventure.

Pesci e Ariete

Probabilmente tra i più fortunati del 2022 sarà il segno dei Pesci, che spesso ha avuto momenti e situazioni altalenanti. Caratterizzato da uno stato d’animo ottimista, di estrema felicità, per i nati sotto il segno dei Pesci non resterà che godersi questo splendido momento tutto in discesa. Dal suo lato Venere, Mercurio ed anche la Luna, che agevoleranno un’enorme fortuna su tutti i fronti.

L’Ariete l’anno scorso è rimasto un po’ in panchina, senza grandi slanci di fortuna non ha potuto giocare la sua partita, ma adesso potrà farlo alla grande. Solo un poco di impegno per ottenere i risultati sperati e attirare finalmente la benevolenza dei pianeti, che renderanno quest’anno speciale e ricco di belle sorprese.