Inizia il conto alla rovescia per festeggiare il nuovo anno, ormai tanto atteso. Molti hanno voglia di voltare le spalle al 2021 e non vedono l’ora di affrontare con tanta positività i prossimi mesi.

Secondo l’oroscopo alcuni segni potranno brindare con il sorriso, perché avranno tantissima fortuna nel 2022. Altri riceveranno un mucchio di soldi, perché saranno baciati dalla dea bendata. C’è chi potrà realizzare i propri sogni e ricevere le ambite soddisfazioni, ma alcuni dovranno correre ai ripari.

Infatti, le stelle non brilleranno proprio per tutti i segni zodiacali, che vedranno tremare la terra sotto i piedi. Se Giove asseconderà eventi e cambiamenti del tutto positivi, Saturno potrebbe sconvolgere le vite di 3 segni zodiacali.

Pessime notizie da gennaio per questi 3 segni travolti da Saturno che vedranno svanire la fortuna

Purtroppo, la sorte non è sempre dalla nostra parte e bisognerebbe mettere in conto possibili momenti di infelicità, causati o meno da noi. L’astrologia avverte che i prossimi mesi potrebbero non essere sorprendenti per tutti, soprattutto se non abbiamo fatto le scelte giuste.

Gli astri saranno particolarmente benevoli con il segno del Sagittario, che vedrà la sua strada assolutamente in discesa.

Ci saranno, invece, pessime notizie da gennaio per questi 3 segni travolti da Saturno che vedranno svanire la fortuna.

Tra quelli che potrebbero avere all’orizzonte sfide impegnative e non poche difficoltà c’è il Capricorno. Dal punto di vista delle finanze, ci saranno parecchi tentennamenti dovuti a momenti di alta tensione a lavoro. Infatti, il Capricorno potrebbe non riuscire a fare quel salto di qualità, non ottenendo la promozione desiderata. Anche in amore non sarà tutto rose e fiori, litigi e incomprensioni potrebbero portare anche ad improvvise separazioni.

Chi ha osato di più nel 2021, il segno dei Pesci, potrebbe non ricevere i giusti riconoscimenti. Potrebbe aver investito troppo nelle idee sbagliate, forse perché troppo sognatore. Almeno per i primi mesi del nuovo anno dovranno rimediare agli errori commessi, cercando di risalire la china.

Questa potrebbe essere l’occasione giusta per ripensare al proprio modo di agire ed affrontare determinate situazioni, usando di più la testa, senza fantasticare con esagerazione.

Acquario

Per l’Acquario l’economia potrebbe non essere un problema, anche se l’oroscopo non prevedrebbe grandi disponibilità. In amore, invece, possibili guai in vista da gennaio, dove anche le coppie già formate potrebbero cadere in una profonda crisi. Sia giovani che lunghi matrimoni potrebbero trovare momenti di grande difficoltà, che metteranno a dura prova l’amore che li lega.

Chi è ancora single ancora dovrà aspettare un po’ di tempo prima di trovare la sua anima gemella. Un alone di apatia e indifferenza condizionerà future conoscenze, senza portare a nessun risultato. Bisogna stringere i denti e non arrendersi, per riuscire ad affrontare questo periodo particolarmente negativo.