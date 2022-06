Le scarpe sono un accessorio che non può non passare inosservato. Se per gli uomini questa presa d’atto è vera, per le donne lo è ancora di più. Basta vedere quanto è diversificata l’offerta di scarpe per rendersi conto che non possiamo prestare poca attenzione quando ne scegliamo un paio. In particolare, ci sono tipi di scarpe adatti a ogni aspetto della vita. Ce ne sono alcune che sono perfette per la ginnastica, altre per una cena con amici e altre ancora per una cerimonia importante. Tuttavia, non ci dobbiamo dimenticare che esistono delle scarpe che sono ideali per le vacanze e specialmente per il mare. Infatti, ecco le comodissime scarpe e ciabatte da spiaggia per un’estate 2022 in comodità ed eleganza.

Scarpe da scoglio

In particolare, quando andiamo al mare mettiamo le ciabatte. Certo, se andiamo in stabilimenti ben organizzati con sdraio e lettini la scelta è quella giusta, specialmente se la spiaggia è di sabbia.

Il colore di tendenza di quest’anno è il grigio con tutte le sue varianti e sfumature. Se vogliamo essere eleganti, dobbiamo ricordarci di prendere un paio di ciabatte fini e non troppo volgari. Tuttavia, se vogliamo inoltrarci in spiagge più naturali e località più esotiche e selvagge le ciabatte non sono la migliore opzione. Possiamo infatti incontrare sassi e rocce che rischiano di essere appuntite e dunque di farci male. Non possiamo permetterci di rovinarci la vacanza con una tappa in pronto soccorso e quindi dobbiamo per forza partire preparati.

Ecco le comodissime scarpe e ciabatte da spiaggia e da mare per una vacanza alla moda

La soluzione sono le scarpe da scoglio. Si tratta di scarpe fatte di diversi materiali che ricoprono completamente il piede. Sono resistenti ma si piegano facilmente, per permettere al piede di avere una buona presa. Per scegliere quelle più adatte alle nostre esigenze dobbiamo cominciare dal materiale. Ci sono scarpe da scoglio di gomma, di plastica o di neoprene. Chiediamo bene al nostro negozio di fiducia, perché ogni materiale ha dei pro e dei contro.

Un altro elemento da prendere in considerazione è la comodità e la leggerezza. Più sono leggere e comode e meglio è, per poterci muovere con sicurezza al mare.

Un terzo punto da non escludere dalla nostra scelta è la traspirazione. Delle buone scarpe da scoglio sono traspiranti, ovvero lasciano passare aria e acqua. Quanto al colore, naturalmente blu.

Lettura consigliata

Ecco il vestito più costoso del Mondo e della Storia per sentirsi davvero ricchissimi