Tutti noi sappiamo bene come sia difficile mantenere in ordine la casa. In particolare, il bagno è una stanza che tende a sporcarsi in fretta. Tra asciugamano che si accumulano, panni sporchi sul pavimento e capelli, il bagno è una zona della casa che ci fa penare per rimanere pulita.

Oggi, perciò, vedremo dei piccoli trucchi che ci permetteranno di avere un bagno in ordine come quelli delle riviste di arredamento,. Il nostro bagno sembrerà costoso e di lusso se seguiremo questi semplici consigli.

Creatività e rigore sono le chiavi per un bagno da hotel

Molti di noi hanno un bagno poco attraente ed elegante, per vari motivi.

Potrebbe essere per le decine di prodotti cosmetici sparsi di fianco a lavandino e vasca oppure per i colori non in tono della biancheria. Se notiamo, nelle riviste di arredamento i bagni sono sempre minimalisti e in palette. Per un bagno che sembri un hotel lussuoso dobbiamo seguire questi consigli di stile.

Per iniziare, dobbiamo sostituire asciugamani e accappatoi con biancheria che si intoni con il colore delle piastrelle. Dovremo fare lo stesso con i tappetini. Ora noteremo come l’aspetto del bagno sarà più coerente ed elegante, ma non è finita.

Dovremo togliere tutti i soprammobili e i cosmetici e pulire a fondo sanitari e superfici. Soltanto adesso possiamo passare alla fare successiva, che renderà ancora più ordinata e stilosa la stanza del bagno.

Il nostro bagno sembrerà costoso e di lusso grazie a questi piccoli accorgimenti

Dovremo procurarci tre flaconi dello stesso colore, in vetro o in plastica. Su ognuno di questi possiamo mettere un’etichetta che riporti la natura del suo contenuto. Shampoo, bagnoschiuma e balsamo, ma anche crema per il corpo, maschera per i capelli e detergente intimo.

Ora possiamo travasare tutti i nostri prodotti per il bagno dentro ai flaconi. Una volta che sono riempiti possiamo scegliere se lasciarli su una mensola oppure se attaccarli con delle ventose sulla parete della doccia o della vasca.

Ora non avremo più diverse confezioni di colori diversi che creano disordine. Al loro posto ci saranno pochi flaconi ordinati ed in tinta, all’insegna del minimalismo. In questo modo non correremo il rischio di sprecare i prodotti e sapremo sempre quando il flacone è finito.

Il nostro bagno sembrerà nuovo, sarà più elegante e minimale. Inoltre, sarà anche più semplice pulirlo e mantenerlo ordinato.

