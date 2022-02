Tra qualche settimana, la primavera entrerà nel vivo e finalmente la vegetazione ci allieterà con un’esplosione di colori e profumi inebrianti. Dopo la lunga pausa invernale, anche noi possiamo sporcarci un po’ le mani e dedicarci a pieno ritmo al giardinaggio.

Tra le piante che possiamo coltivare quest’anno, possiamo scegliere anche alcune varietà poco conosciute, ma semplici di gestire ed esteticamente molto belle da vedere. Per questo articolo ne abbiamo scelte tre, tutte diverse tra loro ma molto decorative.

Iniziamo con una specie bella e resistente

La prima pianta che vedremo oggi è la weigelia, o anche detta veigelia, una varietà originaria dell’Asia ed appartenente alla famiglia delle Caprifoliaceae. Molto apprezzata per la sua abbondante fioritura, questa pianta è, anche se si adatta anche alla coltivazione in vaso.

Le foglie sono lanceolate e di un colore verde acceso che tende a schiarirsi verso i bordi. I fiori, invece, hanno una forma tubolare e, in base alla varietà, possono essere di colore bianco, rosa tenue o rosa porpora.

Inoltre, si tratta di una pianta resistente, molto semplice da coltivare, e che predilige luoghi luminosi e soleggiati, senza disdegnare esposizioni a mezz’ombra. Si adatta molto bene a qualsiasi temperatura ed anche a qualsiasi terreno, purché sia umido e ben drenato.

Ecco 3 piante che da marzo in poi riaccenderanno i nostri giardini e balconi rendendoli meravigliosi. Scopriamo ora le altre 2

Un’altra pianta molto particolare e perfetta da coltivare dalle prossime settimane è la fresia. Si tratta di una bellissima pianta bulbosa di piccole dimensioni, molto diffusa in Italia e nelle zone temperate della Terra.

Durante la fioritura, che avviene da marzo fino all’estate, all’apice degli steli compaiono meravigliose infiorescenze disposte a grappolo davvero molto profumate. I loro petali possono colorarsi di bianco, o di altri colori vivacissimi, come il giallo, il rosso, il blu o il viola.

Anch’esse amano luoghi soleggiati e luminosi, ma temono fortemente climi rigidi e freddi. Prediligono terreni soffici, leggeri e ben drenati, ancor meglio se mischiati con torba e sabbia. Le innaffiature, invece, devono essere regolari, soprattutto durante il periodo di fioritura, evitando ristagni idrici.

Muschio rosa

Non potevamo chiudere questo articolo senza citare una pianta poco conosciuta ma davvero spettacolare, ossia il phlox. Anche conosciuto come muschio rosa, per via della sua natura tappezzante, è una specie apprezzata in tutto il Mondo per la sua bellezza. Si coltiva facilmente sia in piena terra che in vaso, in terreni umidi, sciolti e ben drenati. Predilige luoghi soleggiati per molte ore al giorno e, se viene coltivata in zone ombrose, produce più foglie che fiori.

Questa pianta è composta da numerosi steli verdi e sottili dai quali spiccano bellissimi fiori a pannocchie, di colore rosa, bianco o viola. Nel linguaggio dei fiori, il phlox rappresenta l’amore che arde e, magari, potrebbe essere un bel regalo da fare anche a San Valentino.

Quindi, ecco 3 piante che da marzo in poi possiamo coltivare per abbellire e decorare giardini e balconi.

