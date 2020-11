Il nero è il colore dell’eleganza e del lusso. Quali sono i motivi?

Oltre al colore dell’oro molto apprezzato e legato al lusso, il nero, insieme al viola e il rosa, rappresenta l’opulenza ed esprime il concetto del lusso e dell’eleganza.

Ma perché il nero è il colore del lusso e dell’eleganza? Ecco i motivi

Considerato neutro soprattutto nella moda, il colore nero è un punto di partenza per un outfit perfetto.

Il tubino nero di Audrey Hepburn nel film del 1961 “Colazione da Tiffany”, racchiude perfettamente il significato di un colore importante come il nero. Miscelato con altri colori può essere indossato tutti i giorni in chiave moderna, tradizionale a seconda di come si accostano le tonalità di colore. Il connubio tra la brillantezza dell’oro racchiuso in un gioiello e l’eleganza di un abito di colore nero, sprigiona armonia e raffinatezza per chi li indossa.

Dal carattere attraente e accattivante, sinonimo di autorevolezza, prestigio ed esclusività, il colore nero punta ad esprimere una parte di noi o cerca di mascherare le nostre mancanze.

Una citazione di Coco Chanel, esprime in sintesi il concetto:

“Il nero è tutto. Così come il bianco. La loro bellezza è assoluta. È l’armonia perfetta”.

La sfumature di nero, richiamano emozioni travolgenti e forti. Viene apprezzato per l’assenza di colore ma al tempo stesso è l’insieme di colori.

La scelta di un abito nero, ha finalità emotive importanti come profondità e contrasto. È opinione diffusa, che il colore nero sia capace di rendere attraente e seducente chi lo indossa, sprigionando lusso ed eleganza.Un capo d’abbigliamento di colore nero vuole esprimere sicurezza, potere e controllo, ma al tempo stesso anche riservatezza mascherata da inaccessibilità creando un alone di mistero.

In conclusione, come non dar ragione all’iconica Coco Chanel quando affermò “Quando troverò un colore più scuro del nero, lo indosserò. Ma fino a quel momento, io mi vestirò di nero“.

Approfondimento

Quanto può valere un orologio Rolex?