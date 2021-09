Lavandini, rubinetti, lavatrici, lavastoviglie e tanti altri ancora sono i posti dove il calcare può creare depositi difficili da eliminare. In particolare nelle città dove l’acqua è più pesante e dura, le incrostazioni di calcare possono compromettere in modo serio tubazioni ed elettrodomestici costringendoci a costosi interventi tecnici. Come sempre, per i mille inconvenienti di casa esistono altrettante soluzioni, alcune delle quali davvero efficaci ed economiche, alcune delle quali meno note. Nel corso dell’articolo vedremo perché il nemico numero 1 del calcare è un fenomenale aceto che pochissimi conoscono ma che farebbero bene a conoscere dato che costa pochi centesimi.

1.000 usi ma non a tavola

L’aceto di cui parliamo proviene, in genere, dalle barbabietole ma non è utilizzato come condimento data la alta concentrazione di acido acetico. L’aceto bianco di alcol è una miscela di acqua ed acido acetico, appunto, fenomenale per quasi tutte le problematiche domestiche, in particolare per il calcare. Per ripulire i filtri dei rubinetti incrostati del lavandino, ad esempio, proviamo a svitarli e lasciarli una notte a bagno in un bicchiere di aceto bianco di alcol. Il giorno seguente il calcare sarà sciolto e sarà sufficiente un colpo d’acqua e di spugna per rimuoverlo del tutto.

Fedele alleato della lavatrice

In lavatrice, basterà mettere un litro di aceto bianco di alcol nel cestello ed avviare un ciclo a vuoto per scrostare efficacemente residui di calcare. Inoltre, questo aceto è ottimo anche in sostituzione dell’ammorbidente aggiungendone un misurino al bucato.

Cucina brillante come uno specchio

L’aceto bianco di alcol è il migliore amico del piano cottura brillante visto che ne basteranno appena poche gocce su una spugna in microfibra. Passandola sui fornelli e ripulendo con un panno umido, questi torneranno brillanti e splendenti senza aloni e macchie. Anche il bruciatore può essere lasciato immerso nell’aceto per eliminare incrostazioni di qualsiasi genere.

Pulizia del bagno con l’aceto

Così come la cucina, anche il bagno è interessato tutti giorni dallo scorrere dell’acqua che potrebbe lasciare sedimenti calcarei. L’aceto bianco di alcol è utile anche in questo caso dal momento che è perfetto per la pulizia di vasca e lavandini eliminando il calcare, ma è anche un potente igienizzante.

Questa soluzione, come visto, è davvero efficace in qualsiasi circostanza domestica ma tuttavia attenzione. L’aceto è eccellente per l’acciaio ma potrebbe rovinare la pietra e il marmo dunque, prima di passare alle pulizie, verifichiamo la composizione del materiale.

