L’autunno è una stagione molto importante per coloro che possiedono giardini e orti. In questa stagione le temperature si fanno più rigide e le esigenze delle nostre piante cambiano. Ad esempio, in un precedente articolo sveliamo le 4 cose da fare subito per preparare le nostre piante grasse all’autunno.

Oggi invece vogliamo occuparci di prati e giardini. Molti ignorano che anche il prato necessita di cure per mantenersi verde e in salute. Non dobbiamo trascurarlo e dobbiamo sapere che per un prato verde e rigoglioso in autunno basta fare 4 cose che pochi sanno.

Dopo il caldo estivo, anche il prato ha bisogno di ricevere delle cure. In questo periodo le temperature si abbassano gradualmente ed aumentano le piogge.

Questo clima favorisce la crescita dell’erba. Infatti, è proprio questo il momento perfetto per fare ciò che serve al prato per averlo bello e sano in autunno. Scopriamo insieme cosa fare passo dopo passo.

La prima cosa da fare per avere un prato stupendo è scarificarlo. La scarificazione è una procedura utile per areare il suolo garantendogli l’ossigeno che gli serve.

Per farlo ci servirà un rastrello per prato in metallo. Con questo attrezzo raccogliamo le erbacce e le foglie secche. Rimuovendole riusciremo ad arieggiare il suolo evitando che il prato diventi spugnoso.

Rimuovere erbacce e foglie secche, inoltre, permetterà al suolo di assorbire meglio acqua ed eventuali fertilizzanti utili alla crescita sana dell’erba.

Dobbiamo essere delicati quando scarifichiamo il prato. Se lo facciamo in modo troppo deciso rischiamo di andare troppo in profondità e rovinarlo.

Aerare il terreno

Arieggiare il terreno serve a favorire lo sviluppo di alcuni batteri che facilitano la crescita sana del manto erboso.

Per farlo, dovremo praticare dei piccoli fori nel terreno usando delle scarpe chiodate. Questo metodo è molto semplice, veloce e poco faticoso.

I fori non dovranno essere profondi più di 15 centimetri e larghi un paio di centimetri. Questi serviranno a rompere la compattezza del prato evitando che si crei uno strato troppo duro in superficie.

Top dressing

Questa pratica consiste nella sabbiatura del prato. Dovremo distribuire sul prato uno strato misto di sabbia, terriccio argilloso e materia organica. Ci serviranno 2 kg per metro quadrato di questo mix.

Dunque, creiamo questa combinazione per il top dressing aggiungendo 6 parti di sabbia, 3 parti di terriccio ed una di materia organica.

Questo mix dona al terreno i nutrienti utili e riempie i buchi di aerazione. Inoltre, permetterà all’erba di crescere in modo più resistente.

Livelliamo il terreno

Difficilmente il top dressing risulterà uniforme su tutto il terreno. Pertanto, livelliamolo usando una pala. In questo modo non ci saranno parti più alte e più basse nel manto erboso.

È un procedimento che richiede tempo, specialmente se il nostro prato è di grandi dimensioni, ma assicurerà una crescita sana e rigogliosa dell’erba nei mesi che verranno.