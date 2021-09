Arredare casa da soli è possibile e può essere anche molto divertente.

Il nostro gusto e la nostra creatività lavoreranno insieme per creare degli ambienti unici e che ci rispecchino.

Tuttavia, arredarla da soli potrebbe essere anche molto impegnativo e faticoso e richiede, spesso, molta organizzazione.

Con l’articolo di oggi, allora, cercheremo di rendere più semplice un fai da te molto diffuso in Italia svelando 5 errori comunissimi da evitare se intendessimo arredare casa da soli.

Siamo pronti a prendere appunti? Ecco, allora, che iniziamo questo viaggio nel mondo dell’interior design.

Per arredare casa da soli dobbiamo stare alla larga da questi 5 errori comunissimi

Partiamo dal primo errore, il più comune tra tutti, e cioè pensare di poter fare a meno di uno stile.

Per arredare la nostra casa dovremmo, invece, avere un’idea più o meno chiara dei mobili che vogliamo metterci dentro o della divisione degli ambienti.

Ma anche, e forse soprattutto, dello stile che vogliamo rappresentare e che non per forza deve essere uno solo.

Possiamo pensare, infatti, anche a due stili da mixare insieme, predefiniti come nello japandi, o scelti da noi.

Un suggerimento potrebbe essere quello di partire da foto e immagini che troviamo su riviste, su internet o su Pinterest.

La luce

Il secondo errore comunissimo da cui stare alla larga quando arrediamo casa da soli riguarda l’illuminazione.

Spesso, infatti, siamo convinti di aver pensato proprio a tutto e invece qualcosa ci potrebbe essere sfuggito.

Quel qualcosa sono i punti luce che non servono solo per illuminare i vari ambienti ma anche per creare atmosfera e valorizzare i nostri arredi.

Dovremmo, quindi, sceglierli con cura e magari progettarli già in fase di ristrutturazione.

I colori

Per arredare casa da soli dobbiamo stare proprio alla larga da questi 2 dei 5 errori comunissimi che potremmo commettere. Ma non è finita qui.

Infatti, un terzo errore abituale riguarda la scelta dei colori.

Frequentemente, dobbiamo essere sinceri, li scegliamo un po’ a caso, spinti da quello che più ci piace.

Gusto a parte, se avessimo degli ambienti tutti separati tra di loro e chiusi con porte, questa scelta potrebbe andare bene.

Viceversa, in caso di ampi open space, con camere a vista, l’ideale sarebbe scegliere un’unica palette di colori e dipingere con quelle varie sfumature.

I mobili

Il quarto errore comunissimo è che, spesso, decidiamo di posizionare i mobili solo sul perimetro della stanza.

Questo ci sembra più funzionale ma in realtà potrebbe lasciare uno spazio centrale troppo vuoto.

L’effetto “sala da ballo” non sarebbe proprio l’ideale per una casa e quindi dovremmo sforzarci di riempire un po’ tutti gli spazi ma senza eccedere.

L’ultimo errore

Questo è un errore in cui si incappa facilmente: avere fretta.

Il volere tutto e subito può essere un approccio sbagliato da seguire, soprattutto quando siamo da soli ad arredare casa.

Bisogna darsi tempo, riflettere su cosa vogliamo veramente, su cosa ci serve o ci renderebbe felici.

Un suggerimento, infine, potrebbe essere quello di procedere per step e fare una lista dei desideri e delle idee.

