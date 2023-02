Il muschio marino irlandese per dimagrire, la nuova moda di TikTok, potrebbe essere talvolta nocivo

Il muschio marino irlandese è diventato una sorta di rimedio miracoloso per la linea e il ringiovanimento secondo i tiktoker. È un’alga ricca divitamine, antiossidanti e sali minerali ma potrebbe avere effetti indesiderati?

Nella quasi totale assenza di studi scientifici, non abbiamo prove dei benefici di questo prodotto. Per alcuni motivi, però, potrebbe rivelarsi nocivo per la salute.

Il muschio marino irlandese per dimagrire e i presunti benefici

Se è vero che in Irlanda ma anche in Giamaica viene usato da tempi lontani come rimedio di tradizione popolare, non è stata dimostrata alcuna validità miracolosa. In Irlanda venne utilizzato come alimento quando nell’Ottocento si verificò una carestia di patate. Sembra fosse un ingrediente di una preparazione a base di latte condensato e vaniglia. Arrivato in Giamaica con gli emigrati irlandesi, il muschio di mare divenne un rimedio per raffreddore e catarro. La modella Kim Kardashian afferma di essere un’assidua consumatrice di frullati a cui aggiunge la polvere di muschio di mare. Assumerebbe queste bibite per eliminare le tossine e quindi in funzione detox. Non è però tutto oro ciò che i tiktoker ci raccontano.

Quali controindicazioni potrebbe avere

Uno dei problemi legati all’assunzione di muschio di mare sarebbe il grande apporto di iodio come evidenziato dagli studiosi dell’Università del Michigan. Sebbene lo iodio sia raccomandato per il corretto funzionamento tiroideo, in quest’alga sarebbe addirittura superiore di 1000 volte alla dose giornaliera consigliata. Se ingerito senza previo consiglio medico e nelle dosi opportune, potrebbe comportare scompensi alla tiroide.

Il muschio marino è sicuro?

Il problema della presenza dei metalli pesanti come il mercurio viene molto spesso portato sotto i riflettori per varie tipologie di pesce. Quante volte siamo stati messi in guarda per la quantità anomala di mercurio presente in alcune marche di pesce spada o tonno! Ebbene il muschio di mare, questa mucillagine rossastra, non è esente da questo rischio. Pertanto bisognerebbe assicurarsi della provenienza e acquistare solo prodotti con certificazione biologica. Inoltre non ci sono studi che provino le virtù di quest’alga. Uno studio universitario canadese del 2015 ha indagato sulle funzioni prebiotiche del Chondrus crispus, questo il nome scientifico del muschio irlandese. Gli stessi ricercatori hanno sostenuto la necessità di ulteriori studi anche perché la sperimentazione è stata condotta solo sui ratti.

Che gusto ha?

Stiamo parlando di un prodotto marino e quindi sia sotto forma di alga essiccata sia come polvere ha un gusto di pesce non proprio gradevole. È sicuramente lontano dai gusti della Dieta Mediterranea, Patrimonio Mondiale UNESCO. Solitamente viene quindi aggiunto a frullati, zuppe, creme di verdura dai gusti molto decisi per mascherarne il sapore.

Nei cosmetici

Quest’alga è comunque un prodotto naturale e spesso potremmo trovarla nell’indice INCI dei cosmetici. Infatti trattandosi di mucillagine ha proprietà lenitive ed idratanti. Per questo motivo il muschio irlandese viene spesso impiegato in prodotti antiacne o per contrastare arrossamenti della pelle.

Non sappiamo allo stato dell’opera se il muschio marino irlandese per dimagrire sia efficace ma potrebbe in alcuni soggetti avere degli effetti indesiderati o nocivi. Come in ogni caso di assunzioni di alimenti non consueti nel proprio regime alimentare, si consiglia di interpellare il medico curante prima dell’assunzione.