Può capitare di abitare in un condominio particolarmente rumoroso. O, anche di stare in una villetta a schiera con dei vicini dediti al caos e poco educati. Ce ne siamo resi conto soprattutto in questi ultimi mesi, spesso costretti tra le mura domestiche. Per evitare quindi un regolamento di conti in stile far west, ecco il modo migliore ed economico per insonorizzare le stanze di casa e ritrovare il silenzio perduto.

Il metodo più economico ma sempre valido

Il modo miglior ed economico per insonorizzare le stanze di casa e ritrovare il silenzio perduto è sempre valido: spostare i mobili. Spesso, nella soluzione più semplice, troviamo il rimedio migliore. Quindi, se non abbiamo un budget, oppure vogliamo comunque agire senza spendere soldi, spostiamo i nostri mobili sulla parete incriminata. Soprattutto delle belle librerie alte e piene, ci regaleranno una discreta insonorizzazione. Possono essere un valido aiuto anche le pareti o strutture componibili per la sala, a patto però di riempirle e non lasciarle vuote.

Intervenire sull’isolamento con una parete in cartongesso

Se, invece, per volontà o necessità, dobbiamo intervenire in maniera massiccia, uno dei sistemi più validi in assoluto è costruire una parete in cartongesso. Non è un’impresa particolarmente difficile e né costosa, ma richiede ovviamente materiale e impegno. Però, una parete in cartongesso, magari riempita con del mastice che assorbe i rumori, farà decisamente al caso nostro. Possono eventualmente andare bene anche dei pannelli fono assorbenti autoadesivi, in sughero, o, polistirolo. In questo caso, dobbiamo però fare attenzione a ricoprire completamente tutta la parete, il soffitto, o, la superficie incriminata.

Il sistema più economico ma anche più efficace

Se i rumori molesti vanno a colpire la zona più delicata di casa, cioè la camera da letto, forse l’unica soluzione che abbiamo è costruire un cosiddetto “doppio tramezzo”. Questa è sicuramente la via più sicura, ma anche più costosa per garantirci finalmente il silenzio. Attenzione, però, che data la complessità della cosa, in questo caso è meglio rivolgerci a degli specialisti.

Approfondimento

