Orti rigogliosi e giardini fioriti sono purtroppo facili prede di parassiti e malattie. Per questo motivo vogliamo condividere questa tecnica per tenerli lontani del tutto naturale. Dunque vediamo quali sono le 4 piante sorprendentemente efficaci per allontanare parassiti e malattie dall’orto e dal giardino ed un trucchetto segreto.

Il metodo che andiamo a proporre si basa sul principio che ogni pianta influenza l’ambiente circostante. Dunque si sfruttano le proprietà di una per proteggerne un’altra. Grazie alle sostanze che immettono nel terreno o all’odore che emanano, alcune piante creano una vera e propria barriera per le colture vicine.

Aglio e cipolla

Senza dubbio l’aglio e la cipolla sono i più facili da coltivare ed alleati potentissimi nella lotta ai parassiti. Entrambi esercitano un’azione antibatterica sul terreno circostante. Quindi proteggono le piante vicine dai parassiti e dalle malattie, specialmente quelle di origine fungina. In particolar modo, nell’orto moltiplicano il potere repellente se associate alle fragole. Mentre in giardino l’efficacia è maggiore quando si trovano nelle vicinanze delle rose. Da non sottovalutare il fatto che si ottiene una protezione a costo zero. Infatti basterà piantare le teste presenti in cucina, lasciandole germogliare. Senza grandi cure le radici attecchiranno ne terreno ed agli e cipolla spunteranno floridi.

Per creare una vera e propria armatura intorno alle nostre piante possiamo invece ricorrere all’aiuto di tagete e petunia. La prima è molto facile da coltivare perché si adatta a qualsiasi tipo di terreno. Proprio nella terra, rilascia una sostanza tossica che rende sterili i parassiti. Quindi li fa scomparire totalmente. Ne gioverà anche l’aspetto estetico in quanto il tagete ha un’incantevole fioritura. La petunia, anch’essa caratterizzata da splendidi fiori, risulta particolarmente efficace per difendere le colture dell’orto dalla dorifora, un parassita degli orti.

Infine ecco un trucchetto segreto che nessuno conosce. Ebbene il pomodoro, l’ortaggio più coltivato in Italia, ha delle eccellenti capacità di proteggere dai nemici di fiori e frutti. Basterà lasciare a macerare i fusti e le foglie per una notte intera. Quindi utilizzare l’acqua filtrata per irrigare. In questo modo afidi, mosche e cavolaie staranno ben alla larga dalle nostre colture.

Ecco dunque svelate le 4 piante sorprendentemente efficaci per allontanare parassiti e malattie dall’orto e dal giardino ed un trucchetto segreto.

