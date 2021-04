Considerando che i bruchi del nostro giardino non si trasformeranno mai in splendide farfalle, dobbiamo eliminarli per salvaguardare le piante del nostro habitat. Ecco il modo geniale e rapido per sbarazzarci dei bruchi che infestano il nostro giardino proprio in questo periodo dell’anno: il detersivo piatti. Dietro le foglie morte degli alberi, si nascondono infatti i nidi, o, per meglio dire i sacchetti di uova di bruco. Scarsamente visibili a occhio nudo, perché non più grandi di circa 5 cm, possiamo comunque avvistarli nascosti dalle foglie morte. Possono sembrare delle pigne oblunghe, ma invece nascondono questi antipatici parassiti del nostro giardino. Intervenendo adesso, ci risparmieremo inutili seccature nei prossimi mesi.

Il sistema per avvistare i bruchi

Il modo geniale e rapido per sbarazzarci di bruchi che infestano il nostro giardino proprio in questo periodo dell’anno, passa dalla prevenzione di questi giorni. Se abbiamo degli alberi nel nostro giardino, ricordiamoci di spazzare e rastrellare le foglie cadute, sotto le quali potrebbero nascondersi le larve. Attenzione a non mettere il compost aperto in giardino, perché diventa il loro habitat naturale.

Attenzione alle giornate ventose e pronti col rimedio

Sono state delle giornate ventose quelle ultime un po’ in tutto il nostro paese e possono avere trasportato i bruchi ovunque nel nostro giardino. Poniamo quindi caso di aver rintracciato queste famose sacchette con le uova, che dobbiamo eliminare, non gettandole, però, nel sacco dell’umido. Non è una soluzione ideale nemmeno quella di buttarlo nel bidone del Comune, perché comunque anche qui proliferano. Prendiamo allora molto semplicemente un secchio d’acqua tiepida e mettiamogli del sapone per piatti. Con indosso dei guanti da giardino, prendiamo le sacchette dei nidi e immergiamole nell’acqua detersivo. Dopodiché prendiamo pure dei sacchettini biologici e andiamo a gettarli con il loro contenuto di larve nel bidone della raccolta differenziata. Avremo così liberato il nostro giardino da queste presenza nocive.

