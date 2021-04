Se fino a qualche anno fa i monitor dei televisori di casa la facevano da padroni, oggi sono ben accompagnati dai vari colleghi: iPad, cellulari, monitor, computer e chi più ne ha, più ne metta. Il che significa dedicare tempo alla loro pulizia, soprattutto quando per lungo tempo non piove e la polvere circola in abbondanza. Allora, ecco il modo facile veloce per pulire tutti i monitor di casa senza utilizzare prodotti chimici dannosi alla salute. Vediamo assieme ai nostri Esperti come vederci bene, senza rimetterci anche troppi soldi in detergenti specifici.

Sono tanto potenti quanto delicati

Nel momento in cui ci mettiamo alla pulizia dei monitor di casa, dobbiamo ricordarci che non sono più i robusti schermi delle televisioni di una volta. Al contrario, parliamo di superfici assai delicate. Per questo, il primo consiglio che ci sentiamo di dare, anche da ex tecnici del settore, è di non utilizzare detergenti liquidi “troppo aggressivi”. Secondo suggerimento: non buttare mai via le istruzioni del prodotto, perché le case principali segnalano anche come detergere il monitor. Ricordiamo, che se lo scatolone e le istruzioni sono finiti nella raccolta della carta, collegandoci al sito della casa madre, potremmo anche trovare la soluzione del nostro problema.

Prima cosa da fare con un monitor o uno schermo

Il modo facile e veloce per pulire tutti i monitor di casa senza utilizzare prodotti chimici dannosi alla salute, parte dallo spegnimento dell’oggetto. E, quando parliamo di monitor, ci riferiamo chiaramente anche agli schermi degli smartphone e dei tablet. Quindi, cominciamo le nostre operazioni, a macchina rigorosamente spenta.

Il panno in microfibra come quello degli occhiali

Senza andare a cercare chissà quali prodotti, la soluzione migliore è utilizzare un panno in microfibra. I nostri Lettori che portano gli occhiali da vista magari lo usano già, ed è perfetto per l’uso. Passandolo, infatti delicatamente, rimuove completamente la polvere, senza graffiare la superficie. Molto valida è l’alternativa del classico panno scamosciato, a patto però di essere morbido e assolutamente pulito. Infine, se per caso possediamo dei monitor un po’ più vecchi, le cui superfici tendono a sporcarsi maggiormente, la soluzione sta in un vecchio asciugamano con un goccio di acqua distillata. Sistema, che però teniamo a precisare, non dobbiamo utilizzare con i monitor e gli schermi moderni.

