Dopo un rialzo del 20% seguito al nostro ultimo report e dopo i nuovi massimi storici dove sono dirette le azioni Tinexta?

Partiamo da un dato, negli ultimi cinque anni il titolo ha guadagnato il 615% circa con un rialzo medio per anno del 123%. Il titolo, quindi, non è nuovo a imprese borsistiche fuori dalla norma.

Chiaramente questi forti guadagni fanno in modo che il titolo risulti leggermente sopravvalutato qualunque sia il sistema di valutazione utilizzato. Anche gli analisti che hanno un consenso medio mantenere, esprimono un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

Uno dei punti di forza del titolo, però, è legato alle forti previsioni di crescita e questo potrebbe spiegare la salita inarrestabile nonostante gli eccessi di valutazione di cui parlavamo in precedenza. Da questo punto di vista, quindi, il raggiungimento di nuovi massimi storici e la continuazione del rialzo sono più che giustificati.

Da notare che anche la situazione finanziaria dei Tinexta è molto buona e potrebbe anche giustificare la crescita del volume di affari mediamente espansione esterna.

Dopo i nuovi massimi storici dove sono dirette le azioni Tinexta? La risposta dell’analisi grafica

Il titolo Tinexta (MIL:TNXT) ha chiuso la seduta del 8 febbraio invariato rispetto alla seduta precedente a 21,30 euro.

La tendenza in corso, nonostante un rialzo del 20% dall’ultimo report pubblicato, non accenna ad arrestarsi. Anzi, le quotazioni sembrano dirigersi ad ampi passi verso la massima estensione del rialzo in area 33/36 euro con tappa intermedia in area 28 euro.

Un brutto segnale ribassista si avrebbe nel caso in cui le quotazioni dovessero chiudere la settimana con un valore inferiore a 23,68 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile