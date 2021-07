Cosa fare con le azioni RAI Way? Poco più di due mesi fa scrivevamo Le azioni RAI Way sono incerte tra la tendenza ribassista di medio e l’inversione rialzista di lungo. Cosa fare?

Purtroppo nulla è cambiato e il titolo si è continuato a muovere in prossimità di area 5 euro oscillando intorno a questo livello. In particolare, come si vede dal grafico, le quotazioni sono state limitate al rialzo dalla forte resistenza in area 5,24 euro. Fino a quando le quotazioni non riusciranno a superare questo livello il titolo non riuscirà mai a esprime completamente il suo potenziale rialzista. Al rialzo, infatti, le azioni RAI Way potrebbero apprezzarsi di circa il 20% rispetto ai livelli attuali. Questo livello di sottovalutazione è consistente con il giudizio complessivo degli analisti che hanno un consenso medio comprare e un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione dell 28%. La valutazione basata sui multipli degli utili ritorna un livello di sottovalutazione sempre di circa il 20%. Infine, il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

I ribassisti potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso in cui le quotazioni dovessero chiudere la settimana sotto area 5,01 euro.

Nota stonata per i rialzisti è il segnale di vendita dello Swing Indicator generato alla chiusura settimanale del 25 giugno.

Cosa fare con le azioni RAI Way? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario RAI Way (MIL:RWAY) ha chiuso la seduta del 1 luglio a 5,12 euro in rialzo dello 0,79% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale