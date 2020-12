Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se si è amanti dei cani allora questo bisogna per forza saperlo, sennò non si è un vero fan. Si sa cosa può mangiare, si sa quali sono le razze più buone, ma questo forse ancora non si sa, o magari non tutti lo sanno. Il cane è veramente un animale prezioso per l’essere umano. Tiene compagnia, è fedele e se si hanno dei bambini questi cresceranno meglio con un cane vicino.

Ma il nostro amico a quattro zampe non è celebrato sono all’interno della famiglia ma anche da tutto il mondo. Ad esempio esistono moltissimi film che mettono al centro della loro storia questo animale. Basti pensare al film “Hachiko”, pellicola dedicata al cane simbolo della fedeltà. Oppure il cartone animato “Balto”, “Frankenweenie”, film d’animazione di Tim Burton, oppure “Belle & Sebastien”, e la lista potrebbe proseguire all’infinito.

Amanti dei cani? Allora questo bisogna saperlo per forza

Oltre quindi ad aver visto almeno uno di questi film, per essere un vero appassionato di cani bisogna fare un’altra semplice cosa. Infatti è assolutamente da sapere che in Italia, più precisamente a Mondragone, esiste il museo dei cani, che non è solo un museo, è anche un vero e proprio parco di 70 mila metri quadri.

Questo è un luogo veramente speciale perché si concentra sulla sinergia che si crea tra essere umano e cane. Lì è possibile seguire un percorso didattico all’interno del museo, ed è possibile anche fare dei pic-nic all’aria aperta e giocare nel mega spazio verde. Oltre ad essere un museo e uno spazio ricreativo all’aperto, è anche un allevamento cani.

Non solo musei ma anche statue

L’amico a quattro zampe è celebrato in tutto il mondo, non solo con musei ma anche con delle statue. Infatti a New York, più precisamente a Central Park, esiste la statua di Balto. Questo cane è famoso in tutto il mondo perché salvò l’Alaska da un’epidemia di difterite portando il vaccino per oltre 80 km a -40 gradi. Oppure la statua di Just Nuisance, alano che ha servito la HMS Afrikander, e ancora la statua di Hachiko a Tokyo.

Approfondimento

Cani e gatti hanno messo una zampa nel salotto buono della finanza.