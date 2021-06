Questo è proprio il periodo ideale per le gite fuori porta. Siamo stati reclusi in casa e nei comuni per tanto tempo. Così nel fine settimana vogliamo uscire dalla quotidianità della città. Per fortuna il nostro paese è ricco di bellissimi luoghi anche poco conosciuti. Oggi vogliamo proporre una località che unisce paesaggi rurali e naturali. Così da accontentare più tipologie di gusti. Ecco allora un bellissimo borgo e spettacolari cascate naturali immerse nel verde in questa imperdibile località italiana poco conosciuta vicino a Roma.

Sovrastato da un castello

Il borgo di cui vogliamo parlare che si trova non lontano dalla capitale è Cineto Romano. Arroccato sui monti Sabini è un luogo davvero suggestivo. Sembra che qui il tempo si sia fermato al Medioevo. Ciò grazie anche al castello baronale del XI secolo che domina sul borgo. In questa località sono molti i luoghi da visitare. Come le chiese di San Giovanni Battista o quella di Santa Maria delle Grazie. Ma anche solo passeggiare tra le strette viuzze e godersi il panorama è davvero molto piacevole. L’atmosfera che c’è in questo posto particolare ci farà staccare veramente la spina dai problemi della quotidianità.

È ora arrivato il momento di spostarci dal paese per immergerci nella natura. Infatti, proprio dal borgo inizia un percorso tra i boschi che conduce a un luogo straordinario. Stiamo parlando delle cascate di Rioscuro. Per via della loro disposizione, creano uno scenario che ci farà rimanere incantati. Da una cascate più grande, infatti, nascono piccoli corsi d’acqua cristallina. Questi seguono percorsi tortuosi tra il verde e le rocce generando altre piccole cascate. Tutto ciò immerso nella vegetazione del bosco. Creando un’atmosfera unica e imperdibile che conquista tutti gli avventurieri. Il consiglio è di fare il percorso e vedere le cascate di mattina. Per poi visitare il borgo riposandosi davanti a un bell’aperitivo.