Siamo sempre più in cerca di nuovi posti da visitare. Oggi vogliamo parlare proprio di un luogo poco conosciuto. Ma nonostante questo la sua bellezza e unicità conquistano chiunque lo riesca a vedere. È facilmente raggiungibile e si trova a meno di un’ora dalla capitale, poco oltre il confine dell’Umbria. Qui il paesaggio è davvero straordinario e ci farà rimanere senza parole. Quindi non possiamo perderci questo specchio d’acqua cristallina immerso nella natura del centro Italia.

Paesaggi lontani

Durante l’estate vogliamo sicuramente staccare dai problemi quotidiani. Per farlo magari cerchiamo luoghi lontani all’estero. Ma non sempre serve muoversi e spendere tanto. Soprattutto adesso, con la situazione relativa alla pandemia può essere meglio rimanere in Italia. Oltre alle località più conosciute e assalite dai turisti c’è molto altro da vedere. Il nostro paese è pieno di tesori nascosti. Questo forse è il momento migliore per scoprirli. Il luogo di cui vogliamo parole oggi è proprio uno di questi. Panorami e paesaggi simili ai luoghi più lontani si possono trovare anche qui. Non serve andare per forza alle Maldive, ai Caraibi o nelle Filippine. Scopriamo, infatti, nelle prossime righe questo luogo magico.

Non possiamo perderci questo specchio d’acqua cristallina immerso nella natura del centro Italia

Come dicevamo, non lontano dalla capitale e appena entrati in Umbria, troviamo questo luogo fantastico. Stiamo parlando delle Mole di Narni. Attraversando il bosco troveremo una piccola area pianeggiante dove scorre il fiume Nera. Questo fiume va a creare qui una piscina naturale strepitosa. In questo paradiso terrestre si scontrano il verde della vegetazione e il turchese dell’acqua. Rinfrescarsi in questa acqua limpida è davvero bellissimo. Non resisteremo alla voglia di tuffarci. Se guardiamo i colori e il paesaggio intorno a noi sembrerà di stare ai tropici. Consigliamo di andare la mattina presto così da godersi un’intera giornata. È meglio, infatti, andare via prima che la luce cominci ad andare via.