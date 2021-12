Quando attendere un forte ritracciamento sui mercati azionari? Ecco come sarà probabilmente il 2022

Oggi, attraverso calcoli di probabilità, andiamo a tracciare quali sono le nostre previsioni per l’anno prossimo ma anche per i prossimi anni, fino al 2030. I mercati azionari si muovono fra fasi di rialzo e altre di ribasso più o meno lunghe, in tempo e prezzo. Ci sono però dei momenti dove le probabilità sono a favore di rialzi/ribassi prolungati e questi vanno sfruttati per incrementare posizioni oppure per alleggerirle. Quando attendere un forte ritracciamento sui mercati azionari? Ricordiamo che i ribassi attesi nei primi 2 anni del nuovo decennio dovrebbe rappresentare un’occasione per accumulare posizioni al rialzo. Infatti, nello scorso gennaio abbiamo scritto su queste pagine la strategia da seguire e perchè chi vuole guadagnare sui mercati azionari doveva comprare per i prossimi 26 mesi e poi mantenere per altri 94 almeno.

Ecco le nostre proiezioni dal 2021 al 2030:

Il minimo del decennio dovrebbe formarsi fra il 2021 e il 2022. Il minimo del 2022 potrebbe essere inferiore a quello del 2021.

I primi 6 mesi del nuovo anno potrebbero essere tutti al ribasso ma questa sarebbe una straordinaria occasione di acquisto in vista di un successivo duraturo rialzo fino al 2026 inoltrato.

Ci sono però alcuni elementi grafici che ci fanno ritenere che il minimo dell’anno 2021 rimarrà inviolato per quasi tutti i mercati azionari internazionali.

Quando attendere un forte ritracciamento sui mercati azionari?

Le probabilità sono che il 2022 si dovrebbe chiudere su livelli superiori rispetto all’apertura. Ci sono probabilità dell’80% che i mercati segneranno minimi e massimi superiori all’anno 2021. Probabilità del 18% che verrà segnato un minimo inferiore. Rendimento atteso fra il 7 e il 14%.

Il minimo dell’anno potrebbe formarsi entro marzo.

Ecco la mappa dei minimi/massimi dei prossimi 12 mesi

Dax Future

area dei minimi 14.753/15.505

area dei massimi 17.821/18.607

Eurostoxx Future

area dei minimi 3.864/4.132

area dei massimi 4.922/5.209

Ftse Mib Future

area dei minimi 25.515/26.610

area dei massimi 32.605/33.245

S&P 500

area dei minimi 4.203/4.474

area dei massimi 5.311/5.505