Sell off come da nostro punto sui mercati e come da strategia di lungo temine. Ci sembrerebbe troppo referenziali affermare” “lo avevamo detto in tempi non sospetti,” ma meglio concentrarci non sulla vanagloria ma sull’opportunità che ci attende.

Procediamo per gradi e ora andremo a trattare il seguente argomento: crisi e panico sui mercati ma dove sono dirette le Borse mondiali?

Nei primi due anni di questo decennio (2021/2030) le nostre prevsioni, come scritto su queste pagine da inizio anno 2021 sono le seguenti: fase ribassista nei primi 2 anni, con estensione fino al giugno/ottobre del 2022. Nell’ipotesi peggiore il ribasso potrebbe estendersi fino al marzo del 2023.

Questo ribasso atteso, potrebbe/dovrebbe rappresentare il minimo del decennio.

Sgombriamo subito il campo ricordando che i ribassi di Borsa sono una straordinaria opportunità di acquisto e che in base alle serie storiche i massimi ante crisi verranno recuperati entro 36/60 mesi poche volte dpo 120 mesi, uan sola volta oltre questo limite temporale. I prezzi di minimo invece, che verranno raggiunti durante la fase ribassista, potrebbero tornare sui massimi ante crisi, entro 12/36 mesi fino a 60 mesi. Una sola volta dal 1898 ad oggi sono stati superati i 120 mesi.

Crisi e panico sui mercati ma dove sono dirette le Borse mondiali?

Ecco gli obiettivi.

Dax Future

Ultimo prezzo 14.325

Condizione: chiusura del mese di febbraio inferiore a 14.829.

Obiettivo primo: 14.000

Obiettivo secondo: 12.746

Obiettivo terzo: 10.558.

Eurostoxx Future

Ultimo prezzo 3.880

Condizione: chiusura del mese di febbraio inferiore a 3.990,5

Obiettivo primo: 3.760

Obiettivo secondo: 3.400

Obiettivo terzo: 2.700.

Ftse Mib Future

Ultimo prezzo 25.540

Condizione: chiusura del mese di febbraio inferiore a 25.630.

Obiettivo primo: 23.700

Obiettivo secondo: 21.100

Obiettivo terzo: 16.400

S&P 500 Index

Ultimo prezzo 4.348,87

Condizione: chiusura del mese di febbraio inferiore a 4.222,62.

Obiettivo primo: 4.340

Obiettivo secondo: 4.050

Obiettivo terzo: 3.600

Nelle serie storiche il 80% dei ribassi si è fermato fra obiettivo primo e secondo. Il 10% verso obiettivo 3, Il 10% ha sfirato anche del 20% obiettivo 3.

Si procederà per step.