Il migliore indice al Mondo da inizio anno sta tirando il fiato, ma nel lungo periodo il Ftse Mib potrebbe volare?

In questo primo scorcio di 2023 il Ftse Mib sta dando grosse soddisfazioni agli investitori. Tuttavia, adesso il migliore indice al Mondo da inizio anno sta tirando il fiato. Nulla di preoccupante, ma non sono esclusi veloci ritracciamenti. Nel lungo periodo, invece, la strada sembrerebbe essere tutta al rialzo verso obiettivi molto, ma molto importanti. Quali sono i livelli sotto i quali questo scenario rialzista potrebbe essere sconfessato? In questo articolo abbiamo individuato i livelli di breve (giornaliero), medio (settimanale) e lungo (mensile) da monitorare in chiusura di ciascun time frame.

Il migliore indice al Mondo da inizio anno sta tirando il fiato: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 21 aprile con una seduta che ha visto un rialzo dello 0,34% a quota 27.231. La settimana, invece, ha chiuso al ribasso dello 0,53%

Time frame giornaliero

Come si vede dal grafico, tutti gli indicatori sono impostati al rialzo e al momento non si vedono ostacoli verso il cammino che potrebbe portare le quotazioni verso area 27.800. Tuttavia, va anche osservato che le quotazioni sono molto vicine alla massima estensione rialzista in area 27.800. Inoltre, l’RSI si sta portando in una zona di ipercomprato. Questo non vuol dire che le quotazioni debbano scendere per forza, ma sicuramente bisognerà alzare il livello di attenzione.

Potrebbe essere, quindi, molto probabile un ritracciamento che, fino a quando si manterrà sopra area 26.650, non dovrebbe costituire alcun problema per un futuro rialzo.

Time frame settimanale

Al termina di una settimana che ha visto il primo ribasso dopo 5 settimane al rialzo, tutti gli indicatori sono impostati al rialzo.

Tuttavia, va notato come la resistenza in area 27.350 stia reggendo alle pressioni rialziste. Potrebbe, quindi, accadere come in passato quando il mancato superamento della resistenza ha favorito un leggero ritracciamento prima della ripartenza.

La situazione, quindi, è abbastanza incerta.

Time frame mensile

In questa situazione di incertezza che caratterizza il breve/medio periodo, l’unica certezza arriva dal time frame mensile. Attualmente, infatti, l’impostazione è saldamente rialzista e punta verso l’obiettivo in area 35.548. Oltre le quotazioni si potrebbero dirigere verso livelli mai toccati prima dal Ftse Mib Future nel corso della sua storia.

Un segnale negativo potrebbe arrivare da una chiusura mensile inferiore a 25.887.

