Pessima chiusura settimanale per Stellantis e Telecom: dove sono diretti i due titoli?

La settimana appena conclusasi ha visto una pessima chiusura settimanale per Stellantis e Telecom. I due titoli, infatti, ha perso rispettivamente oltre il 7% e oltre l’11%. L’impatto di questo ribasso, però, è stato diverso sui due titoli azionari. Come vedremo, infatti, la pessima chiusura settimanale per Stellantis e Telecom sul primo titolo ha avuto un impatto trascurabile, sul secondo, invece, potrebbe avere aperto le porte a ulteriori affondi ribassisti.

Per le azioni Stellantis il brutto andamento settimanale non ha ancora compromesso la tendenza rialzista

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 21 aprile in ribasso dello 0,66% rispetto alla seduta precedente a quota 15,994 €.

Sui motivi che hanno scatenato la furia ribassista abbiamo già riportato in un precedente articolo. In breve possiamo dire che la causa del ribasso generalizzato del settore auto è da attribuire a Tesla.

Dal punto di vista grafico il ribasso di oltre il 7% ha avuto un duplice impatto. Da un lato ha negato il segnale di inversione rialzista registrato alla chiusura del 14 aprile. Dall’altro ha visto gli orsi fermare la loro corsa sul supporto in area 15,76 €.

Le quotazioni, quindi, potrebbero avere presto l’occasione del riscatto che verrebbe confermata da una chiusura settimanale superiore ad area 17,012 €. Qualora, invece, dovesse cedere il supporto in area 15,76 €, allora le quotazioni potrebbero spingersi giù fino in area 13,734 €.

A sostegno dei ribassisti c’è anche la perdita di forza relativa del titolo Stellantis rispetto al Ftse Mib. A dare forza ai rialzisti, invece, c’è il fatto che un rialzo sul settimanale così longevo non si vedeva dall’autunno del 2021.

Per Telecom Italia il futuro potrebbe essere tutto al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 21 aprile in ribasso del 4,30% rispetto alla seduta precedente a quota 0,2860 €.

Le cause che hanno scatenato il sell-off sul titolo sono state ampiamente discusse in un precedente articolo. La conseguenza di questo ribasso di oltre l’11% ha portato alla rottura del supporto in area 0,2767 € con conseguente potenziale ribasso di verso area 0,225 €.

Solo l’immediato recupero di area 0,2767 € potrebbe spingere nuovamente al rialzo il titolo Telecom Italia.