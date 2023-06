5 orologi che costano meno di 10.000 euro che potrebbero aumentare il loro valore nei prossimi anni (non solo Rolex)

Investire negli orologi è sempre una buona idea ma bisogna saper scegliere marca e modello. Alcune indicazioni possono tornarci utili per non sbagliare e per ritrovarci in mano un oggetto che vale di più rispetto al momento in cui lo abbiamo comprato.

Quando compriamo un orologio e lo facciamo per investirei nostri soldi, dobbiamo tenere conto di alcuni elementi basilari. È necessario considerare il valore dell’investimento, scegliere orologi storici e rari ci da maggiori possibilità di avere una buona riuscita dell’operazione. La qualità deve essere molto alta, i materiali devono essere di prima scelta. I modelli unici sono realizzati a mano da artigianati esperti e dobbiamo assicurarcene. È importante l’estetica perché gli orologi per valere di più nel tempo devono essere belli e prestigiosi. Devono inoltre essere preziosi ma anche utili cioè dobbiamo poterli indossare tutti i giorni.

In base a queste indicazioni possiamo fare una scelta accurata. Non possiamo partire che dal Rolex Submariner, cioè l’investimento sicuro per eccellenza in materia di orologi preziosi. Per rimanere sotto i 10.000 euro possiamo scegliere il modello No-Date che costa 8.550 euro con cassa maggiorata e acciaio Rolex Oystersteel. È molto resistente, ha la ghiera in ceramica ed è un vero punto di riferimento per appassionati e investitori.

Caratteristiche uniche

Tra i 5 orologi che costano meno di 10.000 euro su cui dovremmo puntare c’è sicuramente il Tudor Heritage uno dei marchi più famosi parente stretto dei Rolex. Gli orologi Tudor stanno diventando molto popolari, il modello Black Bay è un investimento sicuro, ma se dobbiamo spendere meno di 10.000 potremmo provare con l’Heritage Chrono Blue. Il prezzo è 4.680 euro, ha la cassa in acciaio da 42 mm, la lunetta girevole bidirezionale, il movimento meccanico con un calibro T401. È impermeabile fino a 150 metri e ha il vetro in zaffiro.

Altro modello su cui puntare è l’Omega Seamaster 300 che ha un prezzo di 6.500 euro. È una vera leggenda, tecnologia ultramoderna, dettagli curati alla perfezione. È un acquisto sicuro, uno di quelli che al momento ha le maggiori possibilità di aumentare il proprio valore nei prossimi anni. Omega ha messo insieme tutte le caratteristiche top dei modelli precedenti e li ha racchiusi in questo prodotto innovativo. Impossibile fallire.

5 orologi che costano meno di 10.000 euro e che sono modelli da far invidia

Se vogliamo spendere meno di 10.000 euro per un orologio ma essere certi che acquisterà valore in futuro proviamo con il Tag Heuer Carrera che ha un prezzo di 6.500 euro. È un cronografo sportivo molto preciso, si tiene al polso senza problemi, costa la metà di un Rolex equivalente, oltre a spendere meno avremo per le mani un investimento potenziale importante. Sotto al vetro zaffiro bombato si trova la disposizione Tricompax che influisce sul design unico del modello. Il calibro che anima l’orologio è un TH20-00 con movimento automatico.

Finiamo con un altro Rolex con cui andare sul sicuro. Si tratta dell’Explorer 2016, potremmo trovarlo a poco più di 9.000 euro oppure leggermente sopra i 10.000 euro a seconda del negoziante a cui ci rivolgiamo. Ma l’investimento vale il sacrifico. L’aumento di valore è assicurato e la bellezza non si discute. Quadrante nero, materiale luminescente non solo coreografico, molto resistente, ha lancette e indici che si colorano di blu anche negli ambienti più difficili. Questi modelli ci possono far guadagnare denaro con il passare del tempo, chi ama gli orologi non può privarsene. Il mercato ci sorriderà presto.