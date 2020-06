Non solo sugli spaghetti, ma i pomodori possono essere anche per fortificare i nostri capelli e la nostra pelle. Il migliore amico di capelli e pelle? Il pomodoro. Quali sono i suoi benefici? È ormai un dato accertato che il pomodoro è ricco di antiossidanti. I pomodori sono potenziati con alfa e beta carotene, luteina e licopene. Ognuno di questi antiossidanti aiuta la pelle a mantenersi idratata ed elastica. Il nostro corpo converte il beta carotene in vitamina A. Un prodotto molto frequente nelle creme anti-age. I pomodori creano collagene rimpolpando quindi la pelle e riducendo le rughe. L’uso regolare di estratto di pomodoro aumenta la circolazione sanguigna e favorisce la crescita dei capelli e può ridurre anche la forfora.

Il migliore amico di capelli e pelle? Il pomodoro. Quali sono i suoi benefici?

Il pomodoro si può usare in tantissimi moda. Dalle maschere viso a quelle per capelli tutte fatte rigorosamente a casa. Per il viso è possibile fare uno scrub con succo di pomodoro e bicarbonato. Il bicarbonato andrà ad esfoliare la pelle mentre i pomodori la renderanno più luminosa. Il pomodoro è un rimedio perfetto anche contro l’acne. Utilizzate il succo di pomodoro mettetelo in posa sul viso per 20-30 min e poi risciacquate.

E per i capelli

Per capelli ci sono altre maschere fai da te. Potete frullare dei pomodori con del miele e poi mescolate fino a quando il composto non diventa denso. Una volta che il composto è pronto mettetelo in posa sui capelli comprese le lunghezze per circa 30 min. Quindi lavate i capelli con lo shampoo. Un’altra maschera è quella con l’olio di ricino che è fantastico per la ricrescita dei peli e capelli. Miscelate l’olio con il succo di pomodoro mettetelo in posa sui capelli per un’ora e poi lavatevi i capelli.