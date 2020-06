Perché il mio cellulare si surriscalda? In questi giorni sembra che anche i cellulari risentano del caldo. In realtà questa è solo un’impressione. D’estate i cellulari si surriscaldano più facilmente, e questo è verissimo. Ma questo è un problema che si può presentare in ogni stagione. Infatti, quante volte, durante l’anno, ci siamo trovati a chiederci: “Perché il mio cellulare si surriscalda?”. Il surriscaldamento del cellulare dipende da fattori che poco hanno a che fare col clima esterno. Si tratta più delle funzioni interne del telefono, che lo fanno diventare caldo.

Dunque, vediamo perché i cellulari si surriscaldano.

Perché il mio cellulare si surriscalda?

Il surriscaldamento di un cellulare può avvenire per diverse cause. Una di queste, potrebbe essere per il calore generato dalla batteria e dal processore del cellulare. Dall’interno del dispositivo, generano calore con il funzionamento. Per disperderlo, sfruttano il telaio, che si scalda eccessivamente. E se il calore raggiunge i 35 gradi, il cellulare non può raffreddarsi.

Un’altra causa può essere una batteria difettosa. Anche un’app continuamente in funzione potrebbe causare questo eccessivo calore. L’app infatti, per funzionare, richiede risorse di calcolo continue. Questo, poi, provoca non solo rallentamenti fastidiosi, ma anche un telefono troppo caldo.

Queste temperature possono essere raggiunte anche se si girano video in 4K o se si scattano troppe foto. Anche i giochi online aperti per troppo tempo, potrebbero causare un problema.

Se il vostro cellulare si surriscalda durante la giornata, non preoccupatevi. Succede per la batteria a carica veloce, quindi è del tutto normale.

Le soluzioni

Una potenziale soluzione è quella di disinstallare le app appena scaricate. Oppure, è utile fare un back del dispositivo. Riportatelo alle impostazioni di fabbrica, e ricaricate le app essenziali. Così potrete capire se un’app specifica che prima avevate scaricato, stava causando questo problema.

Cercate di evitare operazioni che potrebbero scaldare il dispositivo. Quindi disabilitate la connessione a internet e attivate il risparmio energetico. In più, cercate di tenere il cellulare lontano dai raggi del sole.