La cura dei capelli è fondamentale e a volte ci troviamo a comprare le grandi marche ai supermercati a prezzi molto bassi. Ma dobbiamo fare attenzione perché lo shampoo sbagliato può veramente danneggiare i capelli e la cute. Non solo shampoo ma anche balsamo. Il balsamo sbagliato può essere anch’esso un pericolo per la nostra cute. Ma perché lo shampoo o il balsamo possono danneggiare così tanto la nostra pelle. Quali sono le sostanze chimiche che rendono nocivi questi prodotti.

Shampoo, quali sono quelli da evitare perché dannosi per i nostri capelli

Le sostanze maggiormente incriminate sono i siliconi. Non solo sono dannosi per i capelli ma anche per l’ambiente poiché finiscono negli scarichi. Tra i siliconi peggiori troviamo i silossani D4 e D5. Il D4 è una sostanza chimica industriale persistente, bioaccumulabile e tossica con indicazione in etichetta del prodotto che la contiene del codice H361, il D5 è persistente e altamente bioaccumulabile. Sono talmente ritenute pericolose che la UE ha deciso di metterle al bando dal 2020. Tuttavia anche alcuni shampoo senza siliconi sono considerati non sicuri, poiché contengono altre sostanze ugualmente dannose, per esempio materie plastiche. Una di queste è il Quaternium, un polimero cationico con proprietà condizionanti, ammorbidenti ed antistatiche che rende i capelli soffici, lucenti e setosi altamente allergenico.

Un’ottima alternativa è invece l’utilizzo delle proteine del grano o l’inulina ricavata dalla radice di cicoria. Non solo siliconi ma bisogna diffidare anche dei prodotti troppo profumati perché anche il profumo può essere indicatore di un prodotto poco sano per la nostra pelle. Alla lista vanno aggiunti anche i parabeni che sul nostro corpo agiscono come un ormone. Va sottolineato inoltre che questi prodotti possono generare anche forti allergie cutanee che sarebbe meglio evitare soprattutto se si ha una pelle sensibile. Per questo motivo è fondametale leggere le etichette di ogni prodotto per non inciampare in prodotti dannosi per il nostro corpo.

