Il miglior titolo del 2024 secondo le previsioni di Barclays

Quali titoli tenere d’occhio se si ha intenzione di investire nell’azionario durante il 2024? Secondo gli analisti di Barclays, ce n’è uno in particolare che potrebbe fare faville nel corso dell’anno che stiamo vivendo. Scopriamo di quale si tratta e quali sono le previsioni in proposito.

Torniamo a parlare dell’azionario e dei titoli su cui sarebbe più conveniente investire nel corso dell’anno. Come ben sappiamo, le previsioni degli analisti non sono infallibili ma possono aiutare i trader ad orientarsi in un mercato spesso incerto.

Chi ha intenzione di investire nei mercati farebbe bene a consultarle per cercare di farsi un’idea in merito alla programmazione del portafoglio. Stavolta tratteremo le previsioni degli analisti di Barclays su un titolo in particolare, che potrebbe rivelarsi molto redditizio per i suoi azionisti.

Il miglior titolo del 2024 secondo Barclays

Quale sarà il miglior titolo del 2024? Per questi analisti Advanced Micro Devices (AMD) potrebbe rappresentare una grande occasione per gli investitori. Si tratta di un’azienda specializzata nella progettazione, fabbricazione e commercializzazione di semiconduttori e microprocessori.

La previsione è che terminerà l’anno con una run-rate di ricavi AI di 4 miliardi di dollari, che nel 2025 potrebbe aumentare a più di 7 miliardi. Barclays ha inoltre alzato l’obiettivo di prezzo per questo titolo da 120 a 200 dollari.

Quindi, non resta che attendere e vedere se le previsioni degli analisti di Barclays su questo titolo si avvereranno. Intanto, ne elenchiamo alcuni dei dati fondamentali nonché il prezzo delle ultime contrattazioni e il fatturato stimato per il 2024.

Le ultime contrattazioni e alcuni dei dati fondamentali

Durante le ultime contrattazioni, il titolo in questione è stato scambiato a 163,7 dollari. Il fatturato stimato per il 2024 risulta essere di 26,6 miliardi di dollari, mentre quello del 2023 è stato di 22,68 miliardi. La capitalizzazione dell’azienda risulta ammontare a 278 miliardi.

Lettura consigliata

Ecco i titoli azionari a sconto e con buone prospettive di crescita secondo gli analisti