Un acquisto e basta e poi 460 euro si possono spendere con tranquillità. Sono le regole da rispettare per non perdere il diritto alla Carta Dedicata a te, la carta acquisti per le famiglie meno abbienti.

Infatti chi non segue queste regole rischia di perdere il diritto ad utilizzare la card.

Attenzione, rischi di perdere 460 euro se non fai questo subito

La carta acquisti va attivata entro il 31 gennaio 2024, altrimenti si rischia di perdere tutto il Bonus. Parliamo di quella carta che serve per comprare beni di prima necessità, beni alimentari, carburanti o abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico. Si tratta della carta spesa introdotta a favore delle famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro. Chi non ha mai attivato la carta dovrebbe farlo entro il 31 gennaio altrimenti tutto è perduto. Ed i soldi presenti sulla card sono persi per sempre. Infatti la scadenza per l’attivazione era stata fissata al 15 settembre 2023. Ma ben 100.000 famiglie non fecero in tempo. Ed il Governo come salvaguardia dal 15 dicembre ha riaperto la possibilità di attivare le carte per i ritardatari. Adesso si arriva alla scadenza ultima, poi, salvo ripensamenti, non ci saranno più occasioni.

Come attivare la carta e come funziona

Dal momento che la carta spesa non si richiede, ma viene concessa automaticamente dietro segnalazione del diritto da parte dell’INPS ai Comuni dove risiedono i beneficiari, meglio controllare. Infatti la carta acquisti era nata per un versamento una tantum da 382,50 euro. Alla fine del 2023 l’importo fu incrementato di 77,20.

E alle spese di prima necessità furono aggiunti gli abbonamenti per il trasporto pubblico e i carburanti. L’attivazione si fa in maniera semplice, cioè provvedendo ad usarla almeno una volta. Quindi con il primo acquisto, tutto risolto. Chi crede di essere tra i potenziali beneficiari farebbe bene a controllare in Comune. Perché, attenzione, rischi di perdere 460 euro. Naturalmente l’allerta non riguarda chi l’ha già usata e quindi l’ha già attivata.