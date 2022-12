Tutti in attesa per avere fino a 600 euro per il Bonus psicologo: ecco chi lo prenderà!

Tutti in attesa per avere fino a 600 euro per il bonus psicologo-proiezionidiborsa.it

Il Covid ha messo a dura prova persone di ogni età, dai bambini ai giovani e ai meno giovani. Il Governo pertanto ha stanziato il famoso Bonus psicologo di cui tanti hanno fatto richiesta. Ecco di seguito come verificare se si rientra tra i beneficiari e i termini per utilizzarlo per non perderlo

L’emergenza epidemiologica oltre a creare una profonda crisi economica ha comportato non pochi disagi sotto l’aspetto personale. All’improvviso tutte le nostre certezze sono svanite, un abbraccio o l’innocente bacio di un bambino ai nonni sono diventati fonte di paura e ansia.

La mascherina è diventata per lungo tempo un accessorio indispensabile, così come i tamponi sono diventati esami quasi necessari al primo semplice raffreddore.

Numerosi team di scienziati hanno descritto il pesante impatto che hanno avuto il periodo di lockdown e le restrizioni sulla sfera psichica delle persone. Ecco perché sono state previste diverse agevolazioni per favorire l’accesso alle cure delle persone più a rischio. Si pensi ai giovani o alle persone che hanno dovuto fare i conti anche con le difficoltà economiche.

Tra le diverse agevolazioni messe in campo dal Governo, rientra il Bonus psicologo, ovvero un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Sono pertanto tutti in attesa per avere il tanto atteso Bonus psicologo. Con il messaggio n. 4.446/22, l’INPS finalmente annuncia a chi andrà il tanto atteso Bonus psicologo.

In cosa consiste

Si tratta di un contributo per sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza epidemiologica.

Il contributo per sostenere le spese relative a sedute di psicoterapia è rivolto pertanto a favore di tutti coloro che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche. Il beneficio è riconosciuto una sola volta e in caso di accoglimento della domanda può arrivare a un massimo di 50 euro a seduta psicoterapia.

In particolare, è erogato fino a concorrenza della somma massima parametrata secondo il valore ISEE del richiedente. Ad esempio, con un ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro a seduta, sarà erogato fino a 600 euro. Con un ISEE tra i 15.000 e i 30.000 euro l’imporro, fino a 50 euro a seduta, sarà erogato fino a 400 euro. Mentre con un ISEE superiore a 30.000 ma non superiore a euro 50.000, fino a 50 euro a seduta, sarà erogato fino a 200 euro.

Tutti in attesa per avere il Bonus psicologo ma attenzione a spenderlo nei termini per non perderlo

Per tutti coloro che hanno inoltrato la domanda entro il 24 ottobre 2022, l’INPS ha comunicato il completamento delle graduatorie regionali degli aventi diritto. Accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, i richiedenti potranno visionare l’esito della richiesta.

In caso di esito positivo si potrà conoscere l’importo assegnato e il codice univoco. Dalla data di pubblicazione del messaggio, ovvero dal 9 dicembre, il codice univoco ha 180 giorni di validità per sostenere le sessioni di psicoterapia.

L’INPS, infine, specifica che provvederà all’erogazione del contributo, in base alle graduatorie regionali, solo dopo la verifica dell’avvenuto trasferimento delle risorse economiche dalle Regioni. Ad ogni modo, la mancanza di risorse non è un motivo di rigetto, bensì di sospensione delle domande in attesa dei trasferimenti delle Regioni.