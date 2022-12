Come aggiornare l’ISEE per reddito di cittadinanza e assegno unico gratis e senza andare in banca

Come aggiornare l'ISEE per reddito di cittadinanza - proiezionidiborsa.it

Sta per arrivare il consueto appuntamento annuale per le famiglie italiane ed i singoli che prendono prestazioni assistenziali quali il reddito di cittadinanza o prestazioni diverse come l’assegno unico e universale sui figli a carico. A gennaio occorre aggiornare l’ISEE, ma con una procedura che come vedremo è più semplice di prima per molte famiglie.

Le vie canoniche che portano al CAF o al patronato possono essere sostituite da una soluzione di comodo, gratuita e dai da te. E più veloce della precedente come vedremo adesso.

Come aggiornare l’ISEE per reddito di cittadinanza e assegno unico

Chi prende il reddito di cittadinanza continuerà a prenderlo anche nel 2023 sempre che permangano le condizioni utili al sussidio.

Che sia di 8 mesi la durata, come sembra che il Governo abbia intenzione di fare per i soggetti tra i 18 ed i 60 anni di età non ancora compiuti, o per tutto il 2023, poco cambia. Il beneficiario del sussidio deve provvedere a rinnovare l’ISEE. E devono provvedervi anche quelli che semplicemente lo richiedono per prendere l’assegno unico e universale sui figli a carico.

La misura che ha sostituito gli assegni familiari, le detrazioni e il Bonus bebè prevede un ISEE in corso di validità come per reddito di cittadinanza e qualsiasi altra misura assistenziale. La certificazione, che deve diventare in corso di validità, cambia anno di riferimento. Per il 2023 l’anno di riferimento è il 2021. Occorrerà richiamare i dati reddituali di tutti i componenti il nucleo familiare e lo stesso va fatto con i dati patrimoniali, e sempre del 2021. Dopo le festività natalizie quindi, ecco il primo adempimento importante.

Lo SPID è utile per accelerare i tempi

A gennaio le prestazioni di cui il decreto interessato gode, continueranno ad essere erogate in base all’ISEE che scade il 31 dicembre 2022. Come aggiornare l’ISEE per reddito di cittadinanza è una domanda che adesso può essere facilmente risolta grazie allo SPID. L’ISEE è da rinnovare con le credenziali di accesso ai servizi digitali delle PA. Basterà collegarsi al sito dell’INPS e autenticarsi. La procedura guidata permette di inserire tutti i dati necessari, compresi quelli dei familiari. Ma i maggiorenni presenti nel nucleo familiare devono autorizzare il richiedente.

Nel momento della richiesta si deve scegliere tra l’autorizzazione mediante tessera sanitaria o tramite SPID. Nel primo caso occorre riportare la data di scadenza della tessera sanitaria del familiare maggiorenne e il numero identificativo della tessera stessa. Nel secondo caso il sistema genererà una notifica che finirà sullo smartphone del familiare, che aprendo l’APP del suo SPID, dovrà semplicemente autorizzare il dichiarante a prelevare i suoi dati reddituali e patrimoniali. La procedura consente di avere l’ISEE rinnovato in pochi minuti dal momento che i dati reddituali e patrimoniali sono precompilati. Non bisognerà andare in banca a chiedere saldo e giacenza media dei conti correnti per esempio. E non bisognerà andare dal commercialista a recuperare una copia della dichiarazione dei redditi per esempio.