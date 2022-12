Come andare in pensione già a 60 anni con 35 di contributi o con 37 ma senza limitazioni

Come andare in pensione - proiezionidiborsa.it

Continuano a sopraggiungere proposte correttive alle novità del pacchetto pensioni della Legge di Bilancio. E così che si pensa ai 60 anni di età come soluzione alle critiche che ha subito per esempio la nuova opzione donna. Niente più discriminazioni tra lavoratrici con figli e senza figli. Niente più differenze in base alla categoria di appartenenza.

Come andare in pensione già a 60 anni con 35 di contributi ma per chi?

Le tre novità che il Governo ha introdotto nella Legge di Bilancio per il capitolo pensioni sono la Quota 103 e le due proroghe di opzione donna e dell’APE sociale. Il sistema pensionistico viene dotato di 3 nuove strade per la pensione anticipata 2023. Nella Legge di Bilancio il Governo lavora a soluzioni alternative a quelle inserite nella bozza. Per esempio alla proroga di opzione donna sono state subito copiose le critiche su alcuni aspetti.

Lasciare il lavoro a 60 anni è la soluzione individuata anche per la proroga di opzione donna. O almeno è la soluzione che fa capolino in un emendamento a correzione della manovra che per il Soprattutto sul collegamento dell’età di uscita ai figli avuti. Infatti rispetto al passato, con opzione donna che si differenziava tra lavoratrici autonome e lavoratrici dipendenti, adesso si parlava di figli avuti. Opzione donna oggi consente di uscire dal lavoro con 58 anni, ma solo alle lavoratrici dipendenti. Per le lavoratrici autonome invece servono 59 anni. Le critiche sono sopraggiunte sul fatto che nella bozza della Legge di Bilancio a 58 anni veniva data la possibilità di uscita solo a chi aveva avuto due o più figli. Per poi salire a 59 anni con un solo figlio o 60 anni senza figli.è la soluzione individuata anche per la proroga di opzione donna. O almeno è la soluzione che fa capolino in un emendamento a correzione della manovra che per il 31 gennaio 2022 deve essere definita.

Come lasciare il lavoro a 60 anni

Con 35 anni di contributi versati ed accettando il ricalcolo contributivo della prestazione, basterebbero 60 anni per tutti. Senza distinzioni tra figli avuti e senza distinzioni di platea. In effetti oltre che sui figli anche sulle platee dei beneficiari si è discusso molto. Infatti sempre nella bozza della manovra opzione donna era stata collegata pure alle stesse categorie che in genere determinano la platea dei beneficiari di APE sociale e Quota 41 precoci. E 60 anni di età diventa la via per eliminare tutti questi vincoli.

Potranno lasciare il lavoro quanti raggiungono la combinazione 60+35. La manovra va approvata entro Natale o Capodanno. I lavoratori che invece arrivano a 37 anni di contributi potrebbero sfruttare l’uscita a 58 anni. Una via flessibile che resterebbe appannaggio solo delle donne, ma che non è escluso apra un canale di discussione anche per gli uomini. Chi si chiedeva come andare in pensione già nel 2023 e senza aspettare i 67 anni deve attendere ancora la versione definitiva della Legge di Stabilità.