Parliamoci chiaramente: il futuro non è mai stato così incerto come in questi tempi di Covid-19. Oggi i parrucchieri sono aperti, ma domani potrebbero non esserlo. È per questo motivo che imparare a prendersi cura dei propri capelli autonomamente si fa sempre più necessario. In questo articolo saranno rese disponibili le indicazioni su come preparare una maschera per capelli allo zucchero di canna e olio d’oliva! Chi ha i capelli secchi non riuscirà a farne a meno.

Prendersi cura dei propri capelli in meno di 20 minuti

Le maschere per capelli costituiscono un metodo rapido e potente per la cura dei nostri capelli. Nella maggior parte dei casi prepararne una richiederà solo 20 minuti del nostro tempo. I benefici sono assicurati e ce ne sono di ogni tipo: una per ogni esigenza. Non abbiamo sempre bisogno del parrucchiere o di trattamenti costosi per donare benefici ai nostri capelli. Che il nostro obiettivo sia ammorbidire, idratare o donare lucentezza, Madre Natura ha messo a nostra disposizione una quantità enorme di ingredienti che possono essere utilizzati per il trattamento dei capelli.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Maschera per capelli allo zucchero di canna e olio d’oliva, chi ha i capelli secchi non riuscirà a farne a meno

Per questa ricetta, semplice e veloce, sono due gli ingredienti base: lo zucchero di canna e l’olio extravergine d’oliva, vediamo perché. Lo zucchero di canna è considerato un ottimo esfoliante naturale. Va benissimo anche per i capelli, in quanto aiuta a rimuovere le cellule morte dal cuoio capelluto. L’olio extravergine è un rimedio conosciuto contro la secchezza dei capelli. È da sempre molto utilizzato come balsamo naturale contro la secchezza, la rottura e la formazione di doppie punte.

Ricetta

La ricetta per questo tipo di maschera è davvero semplicissima, così come il procedimento di applicazione.

Gli ingredienti di cui si ha bisogno sono:

a) 2 cucchiai di zucchero di canna

b) 1 cucchiaio di olio d’oliva

Una volta mescolati insieme in una ciotola, si potrà applicare la maschera sui capelli, dall’alto verso il basso. Affinché la maschera faccia il suo effetto bisogna lasciarla riposare per circa 15-20 minuti, poi risciacquare.

Infine, ecco perché bisogna mettere il cetriolo sui capelli.