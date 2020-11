Molti italiani hanno smesso, in generale, di andare a mangiare fuori, soprattutto nei ristoranti etnici. Questo in alcune regioni è imposto, in altre, invece, si tratta proprio di una precauzione per evitare occasioni di assembramento.

Perché, allora, non allacciarsi il grembiule e provare a riprodurre i piatti esteri più amati? Per questo motivo oggi spieghiamo come preparare uno sfizioso primo piatto di origine cinese da servire per cena.

Gli ingredienti

Ecco, dunque, di seguito, gli ingredienti occorrenti per circa tre persone:

a) 320 grammi di riso di qualità basmati oppure jasmine;

b) sale quanto basta;

c) due confezioni di prosciutto cotto a dadini;

d) 300 grammi di piselli congelati;

e) tre uova grandi;

f) un cipollotto fresco di piccole dimensioni;

g) quattro cucchiai di olio, preferibilmente quello di soia;

h) salsa di soia per condire secondo gusto.

La preparazione

Ecco la semplicissima preparazione per ottenere uno sfizioso primo piatto di origine cinese da servire per cena.

Il primo step da seguire è quello di riempire una pentola di acqua salata. Appena sarà giunta a bollore versare la quantità indicata di riso e cuocerlo per la metà del tempo indicato sulla scatola.

Nel frattempo, in un wok, riponiamo quattro cucchiai di olio di semi di soia. Sgusciamo le uova, sbattiamole leggermente con una forchetta e saliamole appena appena.

A questo punto deponiamo le uova sbattute nella padella e mescoliamo. Mettiamole da parte.

Facciamo rosolare in padella il cipollotto finemente tagliato e aggiungiamo i pisellini congelati. Saltiamo il tutto fino a che le verdure non risulteranno morbide.

Scoliamo il riso e mettiamolo in una ciotola. Riponiamo il riso e le uova nella padella delle verdure e saltiamo il tutto a fiamma viva.

Aggiungiamo, infine, i dadini di prosciutto e condiamo con abbondante salsa di soia.

In questo articolo abbiamo spiegato come preparare uno sfizioso primo piatto di origine cinese da servire per cena.