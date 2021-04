Con l’arrivo della bella stagione, come è normale e giusto che sia, tutti cerchiamo il più possibile di stare all’aria aperta. Nella situazione che stiamo vivendo poi è ancora più indicato seguire una scelta come questa. Non a caso tutti gli allentamenti alle restrizioni hanno come base il concetto che la trasmissione virale è molto meno intensa all’aperto. Motivo in più quindi per sfruttare al meglio i terrazzi e i giardini. Ma anche semplicemente per beneficiare dell’opportunità di tenere la finestra aperta più a lungo di come siamo stati abituati fino ad ora.

Una conseguenza inevitabile

Come in tutte le cose però, anche l’arrivo del clima mite e della bella stagione mostrano l’altro lato della medaglia. E in questo caso, soprattutto se ci riferiamo all’ambiente domestico, non può che essere la presenza di ospiti che, come dire, consideriamo alquanto fastidiosi. Ovviamente parliamo degli insetti come formiche o vespe, ma non solo. Anche altri che, con finestre e balconi sempre aperti, trovano molto facile introdursi in casa. O frequentare appunto i nostri spazi esterni. A tal proposito, oggi aiuteremo i nostri Lettori rivelando un’efficiente tecnica per liberarsi di un animale in particolare. Ecco svelato infatti il metodo fantastico per sbarazzarsi delle blatte da casa e dal giardino sfruttando uno degli scarti che più consumiamo in assoluto.

Più che una semplice bevanda

Le blatte, o scarafaggi, sono tra gli animali più insidiosi e fastidiosi in queste situazioni. Non solo perché è difficile liberarsene, ma anche perché per molte persone sono causa di un grande disagio. Sono infatti in tanti a faticare addirittura nel vedere un esemplare all’aperto, figuriamoci nel perimetro della propria abitazione. Bene, per questo, scopriamo il metodo fantastico per sbarazzasi delle blatte da casa e dal giardino sfruttando uno degli scarti che più consumiamo in assoluto. Incredibile ma vero, in questo caso specifico ci viene incontro la bevanda più amata e consumata dagli italiani, ovvero il caffè.

Più nello specifico i fondi di caffè, in grado di attirare molti animali, tra cui ovviamente anche le blatte. Consigliamo quindi di mettere dei fondi di caffè in un contenitore, mescolati con una piccola percentuale d’acqua. Gli esemplari cascheranno così nella trappola da noi creata, e nel giro di poco tempo ne troveremo diversi all’interno del barattolo. Continuando in questo modo per vari giorni, risolveremo il problema definitivamente. Non ci resta che provare dunque, e vedere se la tecnica funziona. Ecco quindi il metodo fantastico per sbarazzarsi delle blatte da casa e dal giardino sfruttando uno degli scarti che più consumiamo in assoluto.