Ogni volta che vogliamo decorare una stanza e attaccare qualcosa al muro ci viene un dubbio. Come farlo senza sciupare la parete o l’imbiancatura.

La prima cosa da evitare sono lo scotch, le puntine o delle colle non adeguate. È importante conoscere la consistenza del muro, notare il tipo di imbiancatura, se c’è della carta da parati.

Una volta a conoscenza delle informazioni, attenzione a come si fissano e si incollano oggetti al muro e 2 rimedi semplici per non sciuparlo.

Quali sono i migliori rimedi per fissare oggetti ad una parete

Se si tratta di attaccare dei poster o degli oggetti leggeri, la soluzione migliore sono i nastri biadesivi.

Normalmente sono delle strisce adesive che hanno una forte tenuta, sono resistenti all’acqua ed economiche. Per staccarle non si lasceranno tracce e si potrà aiutarsi con un panno umido per cercare di facilitare il distacco della pellicola dal muro.

Per fogli o carta possiamo utilizzare la patafix, ovvero delle gomme adesive che vanno semplicemente riscaldate fra le dita e poi incollate sul materiale e pressate sul muro.

Oltre ai rimedi di cui sopra si possono utilizzare dei ganci che hanno sempre un nastro biadesivo aderente sul retro. Bisogna soltanto togliere la pellicola e si incolla direttamente. Bisogna fare attenzione che le colle utilizzate sui ganci non lascino tracce in seguito. Normalmente nel 90% dei casi non lasciano tracce.

Per dei collage su parete, per le foto ad esempio esistono dei pratici spray adesivi che aderiscono perfettamente e non lasciano tracce in seguito. Soprattutto sono resistenti nel tempo e garantiscono un’ottima tenuta.

Per i materiali più pesanti, la Pattex multiuso è una colla efficacissima che si può utilizzare su legno, sughero e vetroresina.