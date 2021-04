Cambiare casa è sempre un evento importante nelle nostre vite. È accompagnato infatti da molta ansia e preoccupazioni ma anche felicità e voglia di voltare pagina. A volte abbiamo però un dubbio: comprare casa o affittarla? La risposta non è sempre facile.

Dobbiamo infatti pensare a molte cose prima di scegliere. Ecco perché se siamo indecisi tra affittare o comprare casa dobbiamo assolutamente prendere in considerazione queste cose fondamentali a cui non tutti pensano.

I nostri piani per il futuro

Per prima cosa dobbiamo sapere quali sono i nostri piani per il futuro. Certo, anche una casa comprata può essere venduta, ma la cosa può essere difficile. Se il nostro futuro è incerto, ad esempio, forse è meglio affittare. Questo discorso vale per chi ha un lavoro instabile che può portare trasferimenti inattesi. Bisogna anche considerare la propria futura famiglia. Abbiamo già un partner? Vogliamo dei bambini in futuro?

Queste domande sono importanti per la scelta. Prima di comprare casa dobbiamo avere chiaro ciò che desideriamo. Se no rischiamo di trovarci con una casa troppo piccola per crescere una famiglia o troppo lontana dalle scuole o dal lavoro del nostro partner. Comprare casa, infatti, è una scelta molto più definitiva, mentre affittare ci dà più libertà di cambiamento.

Il nostro budget

Dobbiamo però prendere anche in considerazione il nostro budget in maniera inattesa. Se siamo indecisi tra affittare o comprare casa dobbiamo assolutamente prendere in considerazione queste cose fondamentali a cui non tutti pensano. Molti pensano infatti che comprare casa sia molto più costoso che affittare. Questo può essere vero per quanto riguarda le spese del passaggio di proprietà e la manutenzione della casa. In alcuni casi, però, l’affitto viene a costare di più delle rate del mutuo. E alla fine la casa è nostra.

Bisogna quindi calcolare bene qual è la situazione delle nostre finanze. Se vogliamo più libertà e possiamo permetterci una spesa mensile fissa, l’affitto è un’ottima scelta. Se vogliamo la stabilità e una casa di proprietà, con un mutuo potremo spendere perfino meno dell’affitto. Vanno considerati però i costi di gestione e manutenzione dell’abitazione.